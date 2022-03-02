Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 51. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?
- Güncelleme:
Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni sezonu başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 52. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 51. bölüm izleme linki! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...
Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 52. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 51. bölüm izle!
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Sadakatsiz 23 Şubat Çarşamba yayınlanan 50. yeni bölümde Aras'la birlikte İngiltere'de yaşama kararı alan Asya'yı kötü bir sürpriz bekliyor!
Haluk'un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girmiştir. Yaşananlardan Aras'ı sorumlu tutan Selçuk'un hamlesi, Nil ve Selçuk'un arasında soğuk rüzgarlar estirir. Volkan'ın evine yerleşen Derin'in Ali konusunda atacağı adım merak konusu olurken, yaşanan hangi beklenmedik gelişme Asya'yı yeni bir yol ayrımına getirir?
Sadakatsiz yeni bölümleriyle her çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
Sadakatsiz 51. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Asya'yı yine zor günler bekliyor! Asya, Haluk ve Aras arasında geçenlerin detaylarını öğreniyor. Haluk'un ölümüne Aras'ın sebep olma ihtimali ise dengeleri değiştiriyor. Asya, Aras'ın bu sorumsuz davranışı karşısında ne yapacak? Onunla olan ilişkisini yeniden gözden geçirecek mi? Yoksa bu olay Aras v Asya arasında yeni sorunların başlangıcı mı olacak?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
Sadakatsiz dizisinin 52. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
SADAKATSİZ 51. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan