Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 51. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 52. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 51. bölüm izle!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 23 Şubat Çarşamba yayınlanan 50. yeni bölümde Aras'la birlikte İngiltere'de yaşama kararı alan Asya'yı kötü bir sürpriz bekliyor!

Haluk'un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girmiştir. Yaşananlardan Aras'ı sorumlu tutan Selçuk'un hamlesi, Nil ve Selçuk'un arasında soğuk rüzgarlar estirir. Volkan'ın evine yerleşen Derin'in Ali konusunda atacağı adım merak konusu olurken, yaşanan hangi beklenmedik gelişme Asya'yı yeni bir yol ayrımına getirir?

Sadakatsiz yeni bölümleriyle her çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 51. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Asya'yı yine zor günler bekliyor! Asya, Haluk ve Aras arasında geçenlerin detaylarını öğreniyor. Haluk'un ölümüne Aras'ın sebep olma ihtimali ise dengeleri değiştiriyor. Asya, Aras'ın bu sorumsuz davranışı karşısında ne yapacak? Onunla olan ilişkisini yeniden gözden geçirecek mi? Yoksa bu olay Aras v Asya arasında yeni sorunların başlangıcı mı olacak?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SADAKATSİZ 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 52. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ 51. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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