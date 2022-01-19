Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sadakatsiz 46. bölüm full HD izle! Sadakatsiz yeni bölüm izleme linki! Sadakatsiz son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz yeni bölüm seyret! Sadakatsiz full izle!

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sadakatsiz her Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Geçtiğimiz 2 hafta yılbaşı arası nedeniyle yayınlanmayak Sadakatsiz bugün 46. yeni bölümü ile ekranlara geldi.

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Dizinin bugün yayınlanan bölümünün ardından yeni fragmanının çıkması bekleniyor.

SADAKATSİZ SON FRAGMAN İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 46. Bölüm Fragmanı yayında! Aras'ın öfkesi herkesi şaşırtıyor!

Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez. Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırır. Derin ve Volkan da oldukça şaşkındır. Asya ise gördüklerine inanamaz.

SADAKATSİZ KONUSU NE?

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Aras Ateşoğlu (Berkay Ateş) (32-): Asya'nın kaza yaptığı adam. Asya'dan hoşlanmaktadır.

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