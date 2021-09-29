Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, ikinci sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, son bölümde Sadakatsiz dizisinde neler olmuştu? Sadakatsiz 32. bölüm full izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz dizisine kim katıldı? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ 32. BÖLÜM FULL İZLE CANLI YAYIN!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba yayınlanan 31. Bölümde Asya ve Derin hesaplaşmasında kim galip çıkacak?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya kimi kurtarıyor?

Derin yaşadıkları için Asya'yı suçlamaktadır. Öte yandan Ali de tüm hıncını Volkan'dan çıkartır. Tüm bunlar yaşanırken Asya beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır.

SADAKATSİZYENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

1. Sezon; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Doktor Asya ( Cansu Dere ), kocası Volkan ( Caner Cindoruk ) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon;

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, bir hastanenin acil servisinde çalışırken yolu kaza yapan Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZOYUNCULARI

Ana karakterler;

Asya Yılmaz (Cansu Dere) : Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) : Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Aras Demir (Berkay Ateş) : Asya'nın kaza yaptığı adam. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SADAKATSİZ'E KİM KATILDI?

Sadakatsiz dizisine fragmanda gördüğümüz Asya'nın kaza yaptığı adam Aras Demir karakterine hayat verecek olan Berkay Ateş katıldı. Peki, Berkay Ateş kimdir?

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş (19 Şubat 1986, İstanbul), Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusudur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

Rol aldığı yapımlar;

2020- (Alev Alev) (TV Dizisi)

2018 – Çukur (Mahsun) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Fettah) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Saltuk) (TV Dizisi)

2016 – Anne (Cengiz) (TV Dizisi)

2015 – Abluka (Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

SADAKATSİZYENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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