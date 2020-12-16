Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle
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Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

16.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:21
Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

BBC dizisi İngiliz yapımı Dr. Foster dizisinin Türk televizyonlarına uyarlanması Sadakatsiz, ilk yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisinde baş rolleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşıyor. 10. bölümüyle ekranlara gelecek Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı ve tüm detayları yazımızda!

BBC dizisi İngiliz yapımı Dr. Foster dizisinin Türk televizyonlarına uyarlanması Sadakatsiz, ilk yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisinde baş rolleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşıyor. 10. bölümüyle ekranlara gelecek Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı ve tüm detayları yazımızda!

SADAKATSİZ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem ve Burak Sergen gibi büyük oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinin orijinali Dr. Foster adıyla BBC'de yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Türk yapımı Sadakatsiz de aynı şekilde yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Sadakatsiz dizisi Kanal D'de yayınlanıyor. Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan dizinin bu haftaki bölümü de 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

SADAKATSİZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 10. Bölüm Fragmanı yayında! Asya'nın Turgay'la olan yakınlaşması Volkan'ı çıldırtıyor!

Volkan'ın yıllar sonra geri dönmesi ve Asya'da olan değişimleri görmesi Volkan'ı oldukça öfkelendirir. Asya ve Volkan'ı yan yana gören Derin şimdi ne yapacak?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle
Sadakatsiz 10. Bölüm

SADAKATSİZ SON BÖLÜM

SADAKATSİZ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 9 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan, iki yıl sonra güçlenerek Asya ve Ali'nin karşısına çıkıyor!

Asya ile Volkan'ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya'yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?

Volkan ve Derin, Tekirdağ'a dönüşlerini bir parti ile kutlamaya karar veriyor. Bu partide tüm dostlarını yanında toplayan Volkan ve Derin, adeta gövde gösterisi yapıyor. Tüm bunları aslında Asya'nın gözüne sokmak için yapan Volkan, Ali'yi de kullanıp, Asya'yı eve getirtmeyi başarıyor. Ali'ye ulaşamayınca mecburen partiye gelen Asya ise Volkan'ın konuşmasına denk geliyor. Volkan, Asya'ya meydan okuyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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