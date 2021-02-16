Sadakataşı Derneğinden Mali'ye okul
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Sadakataşı Derneğinden Mali'ye okul

16.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:19

Sadakataşı Derneği, Batı Afrika ülkelerinden Mali'de okul açılışı ve cami onarımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği, Batı Afrika ülkelerinden Mali'de okul açılışı ve cami onarımı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, siyasi olarak zor bir süreçten geçen Mali'de bulunan Sadakataşı Derneği acil yardım ekibi, bölge halkına destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda ekip, Mali'nin Kolo bölgesine bağlı Sotokouli kasabasında 210 metrekare alana inşa edilen, 3 sınıf, idare odası ve kütüphaneden oluşan Türkiye Osmanlı Kur'an Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa katılan Mali Din ve Kültür Bakanı Mamadou Kone, "Ülkemizin en büyük problemlerinden olan eğitim konusunda Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bize çok önemli bir eser hediye etti. Burada 200 öğrenci dini ve ülke müfredatını içeren eğitim görecek. Türkiyeli kardeşlerimize ve Sadakataşı Derneğine yardımlarından dolayı halkım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan, yıllardır bakım ve onarımı gerçekleştirilmeyen Badingo Büyük Camisi'nin tadilatı da Sadakataşı Derneği acil yardım ekibinin denetiminde yapıldı.

Başkentin en büyük camilerinden biri olan 500 kişi kapasiteli Badingo Büyük Camisi, tadilatın ardından yeniden ibadete açıldı.

Bölgede bulunan dernek gönüllüsü Osman Karakaya, yardımların Mali'ye ulaşmasına vesile olan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Sadakataşı Derneğinden Mali'ye okul
Sadakataşı Derneğinden Mali'ye okul
Sadakataşı Derneğinden Mali'ye okul
Sadakataşı Derneğinden Mali'ye okul

Kaynak: Anadolu Ajansı

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