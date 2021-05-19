Saç Simülasyonu nedir?

Saç Simülasyonu son zamanlarda yapılan ve merak edilen işlemler arasında yer almaktadır. Peki, Saç Simülasyonu nedir? Saç Simülasyonu Yaparken Hangi Malzeme ve Ekipmanlar Kullanılır? Saç Simülasyonu İle Dövme Arasındaki Fark Nedir? Kimler Saç Simülasyonu Yaptırabilir?

Saç Simülasyonu son zamanlarda yapılan ve merak edilen işlemler arasında yer almaktadır. Peki, Saç Simülasyonu nedir? Saç Simülasyonu Yaparken Hangi Malzeme ve Ekipmanlar Kullanılır? Saç Simülasyonu İle Dövme Arasındaki Fark Nedir? Kimler Saç Simülasyonu Yaptırabilir? İşte detaylar haberimizde…

SAÇ SİMÜLASYONU NEDİR?

Saç simülasyonu, epidermal mikropigmentasyon uygulanarak cerrahi olmayan bir alopesi kellik giderme yöntemidir.

Saç simülasyonu kesinlikle bir saç ekim yöntemi değildir. Ancak saç ekiminden sonra tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanıldığında çok iyi sonuçlar verebilir. En başarılı sonuçlar genelde çok kısa saç yapısına sahip olan kişilerde görülmektedir. Ayrıca saçkıran gibi bölgesel saç problemlerinin çözümünde de çok etkili olmaktadır. Saç ekiminde donör bölgenin yetersiz olmasından dolayı istenilen sıklığa ulaşılamamasında, saç simülasyonu işlemi uygulanarak daha sık bir görünüm elde etmeye yardımcı olur. Ya da eski ve iz bırakan bir yöntem olan Fut izlerinin kapatılmasında oldukça başarılı bir yöntemdir.

Saç simülasyonu uygulamasının süresi tamamen saç açıklığının büyüklüğüne göre değişir. En küçük açıklıklar 30 dakika sürerken, en büyük açıklık ya da komple sıklaştırma işlemleri 5 saate kadar çıkabilmektedir. Ancak saç simülasyonu işleminden 1 hafta sonra pigmentlerin tamamen oturmasında sonra ufak bir rötüş işlemi daha sağlıklı sonuç verecektir.

Saç simülasyonu işlemi dövme cihazlarından daha farklı özel cihazlarla yapılmakla birlikte,kişiye özel ve tek kullanımlık steril iğnelerle ve steril ortamda çalışılmalıdır. Ortamın sterilliği saç ekiminden farklı olmamalıdır. Simülasyon işlemi saç ekiminden sonra uygulanabildiği gibi, saç simülasyonu yapılmış bir bölgeye de saç ekimi yapılabilir.

İşlem sonrasında hasta günlük hayatına tamamen dönebilir. Ayrıca saç ekiminden farklı olarak saç, aynı gün ılık bir duşla yıkanabilir.

Kalıcılığı, kullanılan pigment maddelerinin kalitesi ile doğru orantılı olarak 3 seneye kadar çıkabilmektedir. Bu kalitedeki pigmentler de tamamen biyolojik olup insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur.

SAÇ SİMÜLASYONUYAPARKEN HANGİ MALZEME EKİPMANLAR KULLANILIR?

Saç simülasyonu işlemi uygulanırken özellikle kullanılan boyanın; dövme yaparken kullanılan boyadan bazı farkları vardır. Dövme boyası bir ömür boyu vücuttan çıkmayan ve silinmeyen yapıya sahiptir. Halbuki saç simülasyonunda kullanılan boya bir müddet sonra vücuttan atılmalıdır. Vücuttan doğal yollarla atılan boya, deride herhangi bir tahribata izin vermez ve kanserojen maddeler içermez. Bu sebeple saç simülasyonunda kullanılan boyanın bir müddet sonra vücuttan atılması önemli ve gereklidir. Ayrıca kullanılan tüm boyaların ilgili bakanlık tarafından akredite edildiğinden emin olunmalıdır.

Saç simülasyonu yapılan ekipmanın ise alerji riskini en aza indirebilmek için altın iğneli olması gerekir. Diğer metallerden yapılan iğneler alerji riski yanı sıra boyayı da istenildiği gibi uygulama ikanı vermemektedir. Dünyanın en iyi gitar sanatçısına kötü bir gitar verdiğinizde nasıl güzel melodiler ortaya çıkaramayacaksa, dünyanın en iyi saç simülasyonu uzmanına kötü bir teçhizat verirseniz güzel bir çalışma ortaya koyamayacaktır.

SAÇ SİMÜLASYONU VE DÖVME ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Dövme; kalıcı boyalarla yapılan, vücudun diğer kısımları ile uyum kaygısı taşımayan bir işlemdir. Saç simülasyonu ise tamamen insan sağlığına zararsız ve bir müddet sonra vücuttan atılan, kafadaki var olan saçlarla uyumlu olması gereken estetik bir işlemdir. Bu sebeple dövme ile saç simülasyonunu kıyaslamak, hatta saç simülasyonuna "saç dövmesi" demek yanlıştır.

KİMLER SAÇ SİMÜLASYONU YAPTIRABİLİR?

Kadın veya erkek fark etmeksizin herkes biyolojik olarak saç simülasyonu yaptırmaya uygundur. Ancak saç simülasyonu estetik bir müdahale olduğundan dolayı, kişinin bu işlemi net olarak bilmesi ve psikolojik olarak da hazır olması gerekir.

Özellikle saçları seyrek olan, saç ektirip istediği sonuçları elde edemeyen, kafasında hiç saç olmayan kişiler için saç simülasyonu biçilmiş kaftandır. Özellikle seyrek saçlı kişilerde yapılan saç simülasyonu işleminde kişi; aynaya bakınca bile saçlarının simülasyon sayesinde varmış gibi gözüktüğünü unutur ve gerçek saçı varmış hissine kapılır.

Hiç saçı olmayan kişilerde ise "bir numara saç tıraşı" olmuş gibi bir çalışma yapılır. Özellikle kafanın üst kısmında hiç saç yoksa ama yan kısımlarda saç çıkıyorsa; harika görsel sonuçlar elde edilebilir.