Saç Boyası Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Saç Boyası Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Genellikle saç rengini değiştirmek amacıyla yapılan bir uygulamadır.

Genellikle saç rengini değiştirmek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Tarihi çok eski zamanlara dayanan saç boyanmanın antik çağlardan bu yana devam ettiği bilinmektedir.

Saç Boyası Alerjisi Nedir?

Saç boyasında kullanılan içeriklere karşı vücudun geliştirdiği bir reaksiyondur. Saç boyalarının içeriğinde bulunan saça istenen rengi vermeyi sağlayan parafenilendiamin maddesi alerjiye neden olabilmektedir.

Saç Boyası Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Çoğu zaman memnun olunmayan saç rengi, dönemin modasına uygun olmak gibi nedenlerle saç boyası kullanılmaktadır. Bazen de saçlarda oluşan beyazlardan kurtulmak amacıyla saçlar boyanmaktadır. Dış görünüşünde değişiklik yapmak isteyenlerde ilk olarak saçlarından başlamak isterler. Nedenler farklı da olsa günümüzde birçok kişi saç boyası kullanmaktadır. Güzelleşebilmek için kullanılan saç boyaları bazı bünyelerde alerjiye neden olabilir. Saç boyası alerjileri nadir de olsa ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Saç boyalarının içinde genelde alerjiye neden olabilecek etken madde parafenilendiaminin deri yüzeyinde oksitlenmesi alerjik belirtilere neden olmaktadır. Alerjik belirtiler boyama işleminden birkaç saat sonra görülebileceği gibi günler sonra da belirti verebilir. Özellikle saçlı deride oluşan kaşıntı, kızarma ve hatta iltihaplanmaya yol açabilir.

Saç Boyası Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Saç Boyası Alerjisi Belirtileri

Saç boyası içeriğinde bulunan kimyasallar nedeniyle alerjen olabilir. Saç boyası alerjisi saçın boyanmasından sonra belirtilerin ortaya çıkması ile anlaşılmaktadır. Alerjisi olabileceğinden şüphe edenler tüm saçı boyamadan önce dirsek içinde test edebilir.

Saç boyası alerjisinin belirtileri;

Saçlı deride, yüzde, kulaklarda kaşıntı, kızarıklık, sulu kabarcıklar

Saçlı deride kepeklenme

Gözlerde kaşıntı

Tüm vücuda yayılan kaşıntı, kızarıklık, ödem

Lenf bezlerinde şişme

Aşırı duyarlılık gösteren hassas kişilerde ise düşük tansiyon, nefes darlığı gibi ciddi belirtiler görülebilir.

Saç Boyası Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Saç boyası alerjisinin oluşmasıyla birlikte oluşan bu rahatsız edici durumun ciddiyetine göre hareket etmek gereklidir. Ağır belirtiler gösteriliyorsa mutlaka doktora gitmek gereklidir. Belirtiler daha hafif seyrediyorsa evde bazı doğal tedaviler uygulamak yeterlidir.

Saç boyası alerjisine bazı doğal yağlar ve ürünler kullanmak iyi gelmektedir. Kolayca bulabileceğiniz zeytinyağını biraz ısıtarak alerjinin görüldüğü bölgeye uygulayabilirsiniz. Bir başka uygulama olarak saçlarınızı duruladığınız suya 1 bardak elma sirkesi katmaktır. Alerji nedeniyle zarar gören saç dipleri için oldukça faydalıdır. Ayrıca hindistancevizi yağı, jojoba yağı, aloe vera kullanmak da saç boyası alerjilerinin geçirilmesinde yardımcı olmaktadır.

Saç Boyası Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Saç boyası alerjisi tedavisi olsa da önceden tedbirli davranmak daha iyi olacaktır. Belirgin maddelere alerjiniz olduğunu biliyorsanız boya seçiminde içeriklerine dikkat ederek seçim yapmalısınız. İlk kez saç boyası kullanılacaksa dirsek içinde test edilerek bir süre bekleyerek alerji reaksiyonu ölçülebilir. Alerji belirtileri görülürse farklı içerikte bir saç boyası kullanılabilir.

Saç boyası alerjisi tedavisi için farklı yöntemler uygulanabilir. Ağır belirtiler görülüyorsa mutlaka doktora gitmek gereklidir. Hafif belirtilerde ise doğal yöntemler uygulanarak belirtilerden kısa süre içinde kurtulmak mümkündür. Doğal bazı yağların kullanımı, elma sirkesi, yemeklik soda gibi ürünlerle saç boyası alerjisinin belirtilerinden kurtulabilirsiniz.

Saç boyası alerjisinin tedavisinde genellikle kortikosteroid içerikli kremler kullanılmaktadır. Fakat bu kremler uzun kullanımlarda yan etki gösterebilir, doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Ayrıca krem kullanarak da belirtilerde hafifleme oluşmadıysa ilaç tedavisi gerekli olabilir.

Kaynak: Hürriyet