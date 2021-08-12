Sabina Toziya son yolculuğuna yarın uğurlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sabina Toziya son yolculuğuna yarın uğurlanacak

Sabina Toziya son yolculuğuna yarın uğurlanacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Usta oyuncu yarın saat 09.00'da memleketi Makedonya'daki Üsküp Butel Cenaze Evi'nde düzenlenecek törenle defnedilecek.

Usta oyuncu yarın saat 09.00'da memleketi Makedonya'daki Üsküp Butel Cenaze Evi'nde düzenlenecek törenle defnedilecek.

Uğurlar olsun canımın içi

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Sabina Toziya'nın oğlunu canlandıran Oktay Kaynarca üzüntüsünü sosyal medyada şu sözlerle dile getirdi: "Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk, kocaman bir hiçlik. Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları Sabina Toziya'nın vefatının ardından duygularını dile getirdiler...

CEREN BENDERLİOĞLU

İçimden bir parça koptu… Bu sefer 'tamam' olmadı Sabina olmadı …. Seni çok özleyeceğim

DİLŞAD ŞİMŞEK

Canım Sabina,

Kelimeler ne kadar anlamsızlaşıyor böyle zamanlarda… Ne yazsam az geliyormuş gibi…

İyi ki seni tanımışım, iyi ki benim yol arkadaşım olmuşsun da tatlı hikayelerini dinlemişim. Güzel Sabina…

Huzur içinde uyu…

OZAN AKBABA

Ne diyeyim…

Güzel kadın, ne diyeyim…

Hep güzel kalacaksın.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL

İyi ve güzel bir insan daha aramızdan ayrıldı. Mert ve yürekli bir kadındı. Yattığın yer incitmesin.

GEÇEN SEZON DİZİDEN AYRILMIŞTI

Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 1946 doğumlu Üsküp Makedonyalıdır.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan usta oyuncu uzun bir süredir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ekranlarda boy gösteriyordu.

Toziya beyazperdede ise Bal Kaymak ve Annemin Yarası filmlerinde rol aldı.

Kaynak: Hürriyet

Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım
Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci Mustafa Destici
Magazin Yusuf Güney Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Muslera Mete Gazoz Caner Erkin Merve Çoban Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sabina Toziya son yolculuğuna yarın uğurlanacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 08:39:37. #1.16#

title