Sabina Toziya öldü mü, neden vefat etti? Sabina Toziya hastalığı neydi? Sağlık durumu hakkında bilgiler!

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. 8 ay önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. Acı haberi senarist Bahadır Özdener sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Sabina Toziya öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sabina Toziya neden vefat etti? Hastalığı neydi? Detaylar haberimizde...