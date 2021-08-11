Sabina Toziya öldü mü, neden vefat etti? Sabina Toziya hastalığı neydi? Sağlık durumu hakkında bilgiler!
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. 8 ay önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. Acı haberi senarist Bahadır Özdener sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Sabina Toziya öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sabina Toziya neden vefat etti? Hastalığı neydi? Detaylar haberimizde...
EDHO dizisinin efsane oyuncusu Sabina Toziya (Hayriye Ana) 75 yaşında hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar Sabina Toziya'nın rahatsızlığı ne, hastalığı neydi, sağlık durumu nasıl merak etti. Peki, Sabina Toziya neden vefat etti? Hastalığı neydi?
SABİNA TOZİYA ÖLDÜ MÜ?
8 ay önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. Acı haberi senarist Bahadır Özdener sosyal medya hesabından duyurdu.
SABİNA TOZİYA NEDEN VEFAT ETTİ? HASTALIĞI NEYDİ?
Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu. Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
EVİNDE BAYILIP HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye ana rolünü canlandıran Sabina Toziya, bu senenin başında diziye verilen ara sonrası Makedonya'ya gitmişti. Burada evinde bayılarak yere düşen usta isim, derhal hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde tümör olduğu tespit edilen oyuncu, diziye veda ederek tedavi görmeye başlamıştı.
SABİNA TOZİYA KİMDİR?
Sabina Toziya, 1946 doğumludur. 75 yaşında olan Sabina Toziya Üsküp, Makedonya doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrılmıştır.