Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen otopark var mı? Sabiha Gökçen kimdir?
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Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen otopark var mı? Sabiha Gökçen kimdir?

Sabiha Gökçen Havalimanı hangi semtte? Sabiha Gökçen havaş saatleri nelerdir? Sabiha Gökçen ulaşım imkanları nelerdir? Sabiha Gökçen metro ile nasıl gidilir?

Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen otopark var mı? Sabiha Gökçen kimdir?
26.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:51

İstanbul Anadolu Yakasında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'na dünyanın, ülkenin ve şehrin farklı noktalarından pek çok kişi gelmektedir. Sabiha Gökçen Havalimanı ulaşım yolu olarak pek çok seçeneğe sahiptir. Alternatif yolları ve farklı ulaşım seçeneklerini sizler için derledik.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI NEREDE? SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI HANGİ SEMTTE?

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım sağlamak için farklı araç imkanları mevcuttur. Özel aracınızla veya toplu taşıma yollarını kullanarak kolay şekilde havaalanına ulaşabilirsiniz.

Özel aracınızla gitmeyi tercih ederseniz, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük bir otopark bulunmaktadır. Yakın çevrede, İspark ve Pendik Belediyesi'nin otopark hizmeti de mevcuttur. GPS ile gitmek isterseniz Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası Pendik 34906 yazarak, başka yollara sapmadan direkt olarak havaalanına ulaşabilirsiniz. Sahil yolu, TEM ve E5 olmak üzere üç ulaşım seçeneği vardır.

Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen otopark var mı? Sabiha Gökçen kimdir?

TEM otoyolu ile ulaşılan havalimanı, Kurtköy Sanayi mahallesinde yer alıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik'e bağlı Kurtköy'de bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Taksim'e 50, Kadıköy'e ise 40, Pendik'e 12 kilometre uzaklıktadır.

SABİHA GÖKÇEN ULAŞIM İMKANLARI NELERDİR? SABİHA GÖKÇEN METRO İLE NASIL GİDİLİR?

İstanbul Anadolu yakasında olan Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik/ Kurtköy/ Sanayi mahallesinde yer alıyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR? SABİHA GÖKÇEN'E METRO İLE NASIL GİDİLİR?

Tavşantepe - Kadıköy metro hattına yakın olan Sabiha Gökçen Havalimanı için, Soğanlık durağında inebilirsiniz. Otobüs durağında, 16S veya E10 otobüslerine binebilirsiniz. E10 otobüsü İstanbul kart ile çift bilet basar.

Bir diğer metro seçeneği ise, Tavşantepe - Kadıköy metrosunda Pendik durağında inerek, taksi tutabilirsiniz. Taksi yolculuğunun ortalama fiyatı 50 TL olacaktır.

Avrupa yakasından gelenler için marmaray aktarması mevcuttur. Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağında inerek, E10 veya E11 otobüsüne binebilirsiniz.

Yakın zamanda yapılan çalışmalarla, metro ile havalimanının içerisine kadar ulaşım imkanı sağlanacaktır.

Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen otopark var mı? Sabiha Gökçen kimdir?

SABİHA GÖKÇEN'E OTOBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

E10 ve E11 otobüs hatları en çok tercih edilenlerdir. İki hattın da ilk durak noktası Kadıköy Meydan'dır.Haldun Taner Sahnesi'nin ilerisinde yer alan otobüs duraklarında bu hatları görebilirsiniz. En hızlı giden otobüs hattı E11'dir. Trafik olmayan durumlarda en fazla 45 dakika içerisinde havalimanına ulaşabilirsiniz.

Bir diğer otobüs hattı ise; ilk durağı Bostancı olan E9 hattıdır.

Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen otopark var mı? Sabiha Gökçen kimdir?

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINA GİDEN OTOBÜSLER NELERDİR?

4. Levent Metro - E3

Bostancı - E9

Kadıköy - E10

Kadıköy - E11

Kadıköy - SG1

Taksim - SG2

4. Levent, Yenişehir - 122H

Deniz Harp Okulu - 130 H

Pendik YHT - 132 H

SABİHA GÖKÇEN HAVABÜS İLE ULAŞIM NASIL OLUYOR? SABİHA GÖKÇEN HAVAŞ SAATLERİ NELERDİR?

Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden havabüsler üç duraktan kalkış yapıyor:

Taksim

Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen otopark var mı? Sabiha Gökçen kimdir?

Kadıköy - Rıhtım İETT Otobüs durakları

Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen otopark var mı? Sabiha Gökçen kimdir?

Yenisahra - Metro önü

Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen otopark var mı? Sabiha Gökçen kimdir?

SABİHA GÖKÇEN OTOPARK VAR MI? SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ

Kredi kartı veya nakit olarak ödeme yapabileceğiniz otoparkta 4178 araç kapasitesi bulunmaktadır. Zemin katta ödeme noktaları bulunmaktadır. Çevre yolundan giriş yapmak isteyenler -1. kattan girebilir.

Gazi ve engelli vatandaşlar için otopark hizmeti ücretsizdir. Engelli ve gazi araçları 15 gün ücretsiz park edilebilir. Bunun için engelliveya gazi kartınızı yanınızda bulundurmalısınız. Araba ruhsatını da unutmayınız.Bu süreden sonra aşağıda bulunan ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.

Otomobil, pikap ve midibüs : 1 saat 15 TL/ 1-3 saat arası 19,50 TL/ 3-6 saat arası 30,50 TL/ 6-12 saat arası 36,25 TL/ 12 - 24 saat arası 48,50 TL

Minibüs ve kamyon : 1 saat 26 TL/ 1-3 saat arası 22 TL/ 6-12 saat arası 34 TL/ 12 - 24 saat arası 46 TL

Daha uzun süre park edecek kişiler için abonman kart özelliği de bulunmaktadır. Kısa süreli yapılan abonelikler için kartlar tek giriş çıkış hakkınız vardır. Sabiha Gökçen Havalimanı abonman kart ücretleri:

4 günlük 140 TL

7 günlük 229,50 TL

15 günlük 313 TL

30 günlük 342 TL

Ayrıca yakın çevrede İspark ve Pendik Belediye'sine ait otoparklar bulunmaktadır.

Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen otopark var mı? Sabiha Gökçen kimdir?

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILDI?

İstanbul ilinin ikinci havaalanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yapımı 1998 yılında başlamıştır. Ocak 2001'de açılan havalimanı adını, dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen'den almıştır. İstanbul Anadolu Yakasında bulunan havalimanı Türkiye'nin en işlek ikinci havaalanıdır.

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

1913 yılında dünyaya gelen Sabiha Gökçen, ailesini kaybetmiştir. 1925 yılında Bursa'ya yaptığı ziyarette Atatürk tarafından evlat edinilmiştir. 1934 yılında çıkan soyadı kanunu ile Gökçen soyadını Atatürk tarafından almıştır.

İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitimini tamamlayan Gökçen, 1935 yılında Türk Hava Kurumu'na ait Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da tamamladığı planörcülük brövelerinden sonra, Kırım/ Rusya'ya gönderildi ve yüksek planörcülük eğitimini tamamladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? Sabiha Gökçen otopark var mı? Sabiha Gökçen kimdir?

Askeri pilot eğitimlerini de tamamladıktan sonra, avcı ve bombardıman uçakları ile uçtu. 1953 ve 1959 yıllarında ABD'den gelen davet üzerine Amerika'ya giden Sabiha Gökçen sayesinde Türk kadınının ve Türk toplumunun yetenekleri tanıtılmış oldu.

Sabiha Gökçen, "Dünya Tarihine adını yazdıran 20 Havacıdan biri" olarak ilk ve tek kadın havacı oldu. Son uçuşunu 83 yaşındayken, 1996 yılında Fransız pilot Daniel Acton ile Falcon 2000 uçağıyla yaptı.

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