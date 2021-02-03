Sabih Kanadoğlu kimdir? Sabih Kanadoğlu kaç yaşında ve aslen nereli? Sabih Kanadoğlu mesleği, alanı nedir?
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Sabih Kanadoğlu kimdir? Sabih Kanadoğlu kaç yaşında ve aslen nereli? Sabih Kanadoğlu mesleği, alanı nedir?

03.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:36
Sabih Kanadoğlu kimdir? Sabih Kanadoğlu kaç yaşında ve aslen nereli? Sabih Kanadoğlu mesleği, alanı nedir?

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, bu akşam KRT TV'ye konuk oldu. Yaptığı yorumlar ve gündeme dair söyledikleriyle sosyal medyada merak edilen Kanadoğlu, Sabih Kanadoğlu kimdir? Sabih Kanadoğlu kaç yaşında ve aslen nereli? Sabih Kanadoğlu mesleği, alanı nedir? sorularının araştırılmasına neden oldu. İşte detaylar...

26 Aralık 1994 - 21 Ocak 2001 tarihleri arasında Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı ve 21 Ocak 2001 - 20 Mayıs 2003 tarihleri arasında Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olan Sabih Kanadoğlu, sosyal medyada merak ediliyor. İşte Sabih Kanadoğlu biyografisi!

SABİH KANADOĞLU KİMDİR?

Sabih Kanadoğlu, 20 Mayıs 1938'de İzmir'in Menemen ilçesinde doğdu ve 82 yaşındadır.

Ortaöğrenimini İzmir'de bitirdikten sonra, Kabataş Erkek Lisesini bitirdi ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1959 yılında buradan mezun oldu.

Askerliğini Çubuk'ta yedek subay piyade asteğmen ve teğmen olarak yaptı. Burhaniye Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Kanadoğlu, sırasıyla Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu görevlerinde bulundu.

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku" adlı eserinin yanısıra çeşitli yerlerde yayınlanmış makaleleri bulunan ve 1984 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Sabih Kadanoğlu Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 1994 ve 1998 yıllarında iki kez Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanı iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 19 Aralık 2000 tarihinde Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

20 Mayıs 2003'de yaş haddinden emekliye ayrıldı. 22 Mayıs 2012 tarihinde Türk Hukuk Kurumu başkanlığına seçilmiştir. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısıdır.

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