Alevlere karşı verilen mücadelenin sonunda ağaç gölgesine sığındılar
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Alevlere karşı verilen mücadelenin sonunda ağaç gölgesine sığındılar

Bolu'da, Karca Köyü Örencik Mahallesi'nde ormanlık alanda, dün akşam çıkan ve gece geç saatlere kadar devam eden yangını kontrol altına almak için büyük bir çaba gösteren itfaiye ekipleri, alevlere karşı verdikleri mücadeleyi kazandıktan sonra ağaç gölgelerine uzandı.

03.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:31

Bolu'da, Karca Köyü Örencik Mahallesi'nde ormanlık alanda, dün akşam çıkan yangın, kontrol altına alındı. Sabaha kadar canla başla çalışarak yangını söndüren Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangından etkilenmeyen ağaçlıklara uzanarak yorgunluk attı.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Karca Köyü Örencik Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek oldu. Yangın saat 01.00 sıralarında tamamen kontrol altına alınırken, 20 dönümlük alanda soğutma çalışmaları da sabah saatlerine kadar sürdü. Ekipler, gizli alevlenmeyi önlemek amacıyla bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

KENDİLERİNİ ORMANIN KUCAĞINA BIRAKTILAR

Dün akşam saatlerinden itibaren sabaha kadar canla başla söndürme çalışmalarına katılan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personelleri ve itfaiye ekipleri yangının söndürülmesiyle yorgunluklarını uzanarak attı. Sabaha kadar uykusuz kalan bazı personeller ise bölgedeki yeşil alanlarda uyudu.

Alevlere karşı verilen mücadelenin sonunda ağaç gölgesine sığındılar

Kaynak: DHA

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