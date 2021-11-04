Saatler geri mi alındı 2021? Saatler geri alınacak mı, neden alınmıyor? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıllarda yaz saati ve kış saati ile ilgili çok önemli bir değişiklik yapılmıştı. Peki, Türkiye'de saatler değişti mi, ileri mi geri mi alındı?

SAATLER GERİ Mİ ALINDI?

Dünyanın birçok ülkesinde 30 Ekim Cumartesiyi 31 Ekim Pazara bağlayan gece kış saati uygulaması kapsamında saatler bir saat geri alındı. Fakat ülkemizde saatler geri alınmadı. Türkiye'de kış saati uygulaması 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu. Buna göre ülkemizde saatler geri alınmadı. Fakat KKTC'de saatler 1 saat geri alındı.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ Mİ ALINDI İLERİ Mİ ALINDI?

Ülkemizde saatler geri de alınmadı ileri de. Birçok ülkede kış saati uygulamasına geçildi fakat ülkemizde saatler aynı kaldı, saatler geri alınmadı.

KKTC'DE SAATLER GERİ Mİ ALINDI?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 31 Ekim Pazar günü saatlerin bir saat geri alınması ile kış saati uygulamasına geçiliyor.

KKTC'de yaz saati uygulaması, 31 Ekim Pazar günü saat 04.00'te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek. KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, KKTC Bakanlar Kurulu'nun Fasıl 98 Yaz Saati Yasası'nın 2'nci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca yayınlamış olduğu İleri Saat Emirnamesi'nin bu hafta sonu sona erdiği belirtildi. Açıklamaya göre Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 23.03.2021 tarih ve E.S. (K-19 357-2021 sayılı karar uyarınca 28 Mart Pazar gününden itibaren yürürlükte olan yaz saati uygulamasına saatlerin bir saat geri alınmasıyla son verilecek ve 31 Ekim Pazar günü 04.00'te saatler bir saat geri alınarak 03.00'e ayarlanacak.

Yaz ve kış saati uygulaması

İlk kez Almanlar tarafından denenen yaz ve kış saati uygulaması, bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından uygulanmaya başlandı. Türkiye'de ise 2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla kış saati uygulaması kaldırılarak, yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet