Saatler 19.21'i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular
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Saatler 19.21'i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular

13.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:53
Saatler 19.21'i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular

Aksaray'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği personeli dün akşam saatler 19.21'i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle ellerinde bayraklarla İstiklal Marşı okudu.

Aksaray'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği personeli dün akşam saatler 19.21'i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle ellerinde bayraklarla İstiklal Marşı okudu.

Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, milli şair Mehmet Akif Ersoy'da düzenlenen programla anıldı. Bu kapsamda, Aksaray İl Özel İdaresi personeli de kurum bahçesinde ay yıldızlı koreografisi oluşturdu. Koreografinin oluşturulmasının ardından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla saatler 19.21'i gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik'in koordinesinde okunan İstiklal Marşı drone ile görüntülendi. Ellerinde bayraklarla ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşını okuyan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği personeli adeta görsel bir şölenle İstiklal Marşı'nın kabulünü kutlarken, Mehmet Akif Ersoy'u da andı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, "İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılındayız. Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılı Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edildi. Bizler de Asım'ın Nesli olarak Şehr-i Süleha'da bir takım etkinlikler yaparak onlara layık olmaya çalışıyoruz. Ülke genelinde Cumhurbaşkanımız, il genelinde ise Valimiz Hamza Aydoğdu'nun himayelerinde saat 19.21'de etkinliğimizi düzenledik. Bu anlamda kurum personelimiz ile anlamlı bir davranış sergiledik. Daha nice yüzyıllarda bayrağımız dalgalanacak, marşımız semaları inletecek. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - AKSARAY

Saatler 19.21'i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular
Saatler 19.21'i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular
Saatler 19.21'i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular
Saatler 19.21'i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular
Saatler 19.21'i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular
Saatler 19.21'i gösterdiğinde ay yıldız koreografisiyle İstiklal Marşı okudular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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