Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sığınmacılar konusunda başta siyasi partiler olmak üzere sosyologlar, göç uzmanları, tarihçiler, bu konuyla doğrudan doğruya ilgilenen akademisyenler, yetkin isimlerden oluşan bir komisyon oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sığınmacılar konusunda başta siyasi partiler olmak üzere sosyologlar, göç uzmanları, tarihçiler, bu konuyla doğrudan doğruya ilgilenen akademisyenler, yetkin isimlerden oluşan bir komisyon oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında, dün Sivas'ta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapılan "provokatif müdahaleyi üzüntüyle karşıladığını" söyledi.

Aslında yaşanan hadiseyi medyanın daha farklı gündeme getirdiğini ifade eden Karamollaoğlu, bunu doğru bulmadığını belirtti.

Eğitim dönemine kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanının değiştiğine işaret eden Karamollaoğlu, AK Parti iktidarları döneminde, 19 yılda 8 Milli Eğitim Bakanı değişikliği yapıldığını, bu konuda bir sistemin oturtulamadığını dile getirdi.

Son günlerde sığınmacı konusunun gündemi en çok meşgul eden mesele olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"İktidar bu konuda maalesef başarılı bir sınav veremedi. Aslında dış politikada yapılan yanlışlar, bugünkü sonuçları doğurdu. Suriye'de bir problem yoktu. Ama ne zamanki bu arkadaşlar Suriye'nin içinin karışmasına vesile olacak, Suriye'yi kan gölüne çevirecek politikaları ABD'nin telkiniyle benimsediler işte ondan sonra başımıza bugünkü sorunlar çıktı. Bu arkadaşlar iktidara geldiklerinde Irak, Suriye, Libya diye bir problem yoktu, bu arkadaşların dış politikadaki yanlışları bu problemleri başımıza musallat etti."

Karamollaoğlu, sığınmacı meselesinde Türkiye'de toplumsal bir uzlaşı sağlamaya, herkesle mutabık kalınacak bir yol haritası belirlemeye mecbur olunduğunu belirterek, "Başta siyasi partiler olmak üzere sosyologlar, göç uzmanları, tarihçiler, bu konuyla doğrudan doğruya ilgilenen akademisyenler, yetkin isimlerden müteşekkil bir komisyon oluşturulmalı. İster buna göç komisyonu, ister mülteciler, sığınmacılar komisyonu deyin ama bu konuyu her yönüyle ele alıp çözüm üretmeye mecburuz." dedi.

Son günlerde kadına şiddet ve cinayet vakalarının arttığına dikkati çeken Karamollaoğlu, kadına ve sağlıkçılara yapılan şiddetin karşısında olduklarını, şiddetin önlenmesi için tedbir almak gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe