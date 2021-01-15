Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı

15.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:51
Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı

Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'nin Davos kentine giden dünya liderlerinin kaldığı otel, korona salgını yüzünden kapılarını kapattı. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ise bir ilke imza atarak Forum'a AlUla bölgesindeki çölden katıldı. Selman'ın bu yöntemle, bölge turizmine katkı sağlamayı amaçladığı tahmin ediliyor.

Bu yılki Dünya Ekonomik Forumu koronavirüs engeline takıldı. İsçivre'nin Davos kentine giden dünya liderleri ve milyarderlerin kaldığı otel, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı. Liderler online üzerinden toplantıya katılırken, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman bir ilke imza attı.

ÇÖL OFİSİNDEN DAVOS'A BAĞLANDI

Suudi Arabistan'ın 35 yaşındaki Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, AlUla bölgesindeki çöle ofis kurdurdu. Dünya liderlerinin katıldığı zirveye çölden online olarak katılan Veliaht prens Selman'ın çöldeki çalışma ofisi zirveye damga vurdu. Selman'ın çöl ofisinde masa, bilgisayar ve yiyecek yer aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı

AMAÇ ALULA BÖLGESİNİ TANITMAK

Prensin zirveye çölden katılmasının atından yatan nedeninin ise, krallığın petrole olan bağımlılığını sona erdirmek ve 'Vizyon 2030' programı doğrultusunda bir turizm merkezi inşa etmeyi planladıkları AlUla bölgesini tanıtmak olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı

DAVOS'TAKİ OTEL HİZMET DIŞI

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a giden dünya liderleri ve milyarderlerin kaldığı otel, salgın nedeniyle kapandı. Ocak ve Şubat için ayrılan rezervasyonlar da iptal edildi. Artan vakalar nedeniyle otele online ya da başka şekilde rezervasyon yapılamıyor. Öte yandan, otelin, Şubat ayında kısa bir süreliğine açılması planlanırken, işletmenin önümüzdeki yılın kış aylarına kadar kapalı kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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