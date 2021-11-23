Rüya yorumcuları, rüyaları yorumlar iken sadece görülen figüre değil, aynı zamanda görülen figürün nasıl göründüklerine kadar tüm ayrıntılarıyla farklı bir şekilde yorumlamaktadır. Rüyada tavuk görmek, rüyada beyaz tavuk görmek, rüyada tavuk saldırması, figür aynı olsa bile birbirinden farklı anlamlar taşımaktadır. Aynı figürü farklı şekillerde görmenin anlamlarını tüm detaylarına kadar görelim.Rüyada tavuk görmek ne demek? Rüyada beyaz tavuk görmek ne anlama gelir? Rüyada tavuk saldırması neye delalettir? Rüyada tavuk pişirmek ne mana taşır?

RÜYADA TAVUK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk görmek, refah, zindelik, sosyal sorunları temsil etmektedir. Genel itibariyle, tavuklar çekinden ve anti sosyal bir karaktere sahiptir. Buradan yola çıkarak, rüya yorumcuları, rüya tavuk görmek, hakarete yorumlamaktadır. Rüyada görülen tavuğu daha iyi yorumlayabilmek için nasıl göründüğüne bakmak önemlidir.Serbest gezen, sağlıklı bir tavuk görmek, hayra yorumlanmaktadır. Kafeste veya yerinde olmayan tavuk görmek ise sahip olduğu ev konforunu terk etme korkusunu ifade eder. Diğer anlamlarıyla rüyada tavuk görmek, rüya sahibi bekar ise evlenmeye,geçici can sıkıntısı yaşamaya, işlerinin bir süre yolunda gitmeyeceğine, arzu ettiği başarıya ulaşacağına, güzel ama saf bir kadına, geçici bir hastalığa delalet etmektedir.

RÜYADA BEYAZ TAVUK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada beyaz tavuk görmek, rüya sahibinin darıldığı kişi ile yeniden arasını düzelteceğine, bu durumun her iki taraf için hayırlı olacağına, kötü alışkanlıklarından kurtularak sağlıklı beslenmeye başlayacağına, kendine dikkat edeceğine delalet eder. Kirman-i'ye göre ise rüyada tavuk görmek, güzel bir kadına, dünya malına, hayırlı haberler alacağına ve hayatında başarılı olacağına yorumlamaktadır.

RÜYADA SİYAH TAVUK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada siyah tavuk görmek, yetim kişilere yardımcı olan ve sadaka toplamak için gayret eden bir kadına işaret etmektedir. Siyah tavuk görmek, aynı zamanda saygı görmek, duygusal ilişki yaşamak, bulunduğu ortamda saygınlığının atacağına delalet etmektedir.

Rüya sahibi evli ise, eşinden ayrılma riskinin olduğuna, rüya sahibi bekar ise biri ile duygusal bağ kuracağına, sevgiliye yorumlanmaktadır.

RÜYADA KAHVERENGİ TAVUK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüya yorumcusu Cafer-i Sadık'a göre rüyada kahverengi tavuk görmek, hayatı boyunca mutlu ve huzurlu biri olacağına, güzellik sahibi bir eşe yorumlamaktadır.

RÜYADA TAVUK SALDIRMASI NEYE DELALETTİR?

Rüyada tavuk saldırması, kötü ve talihsiz olaylardan dolayı kişinin canının sıkılacağına, kurul olan ortaklık durumunun bir kadının dedikodusu ve ara bozuculuğu nedeniyle ortaklığının sonlanacağına, maddi sıkıntılar yaşanacağına, eşlerin tartışma yaşayacağına, kardeşlerin birbirlerine kötü sözler söyleyerek birbirlerini kırmalarına ve aralarının bozulmasına yorumlanmaktadır. Rüyada tavuk saldırısından dolayı yaralanmak, yapılan yanlış evlilikten pişman olmaya, rüya sahibinin anne baba sözünden çıkacağına ve hata yapacağına, karşılaştığı fırsatı kaçıracağına, yakın zamanda aksiliklerin art arda olacağına delalet etmektedir.

RÜYADA TAVUK PİŞİRMEK NE MANA TAŞIR?

Rüyada tavuk pişirmek, yeni bir işe başlayacağına, hatalarını telafi edeceğine, büyük kazançlar elde edeceğine, güzel haberler alacağına, zorluklardan ve sıkıntılardan kurtulacağına, yakın zamanda evleneceğine, yaşanan haksızlıkların telafi edileceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA TAVUK ETİ YEMEK NEYİ İŞARET EDER?

Rüyada tavuk eti yemek, rüya sahibi hasta ise şifa bulacağına, sağlıklı biri ise hasta olacağına delalet etmektedir. diğer taraftan rüyada tavuk eti yemek, rüya sahibinin uzun ömürlü ve yoğun bir iş temposuna sahip olacağına yorumlanır.

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