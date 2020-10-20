Rüyada çikolata yemek ne anlama gelir? Rüyada çikolata yemek ne demektir? Rüyada çikolata yemek ne anlama gelir?

Rüyada çikolata yemek ne anlama gelir? Rüyada çikolata yemek ne demektir? Rüyada çikolata yemek nasıl yorumlanır? Rüyada çikolata yemek görmenin psikolojik yorumu nasıldır?

Rüyada çikolata yemek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak çikolata yemek olumsuz ve hayırsız işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada çikolata yemek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA ÇİKOLATA YEMEK

Rüyada çikolata yemek esenliğe, ferahlığa ve şifa bulmaya delalet eder. Rüyada çikolata yediğini gören kişi çok sağlıklı ve zinde biridir, uzun yıllar sağlıklı bir hayat sürecek demektir. Rüyada çikolata yemek genel olarak güzel olan şeylere işaret eder. Çikolata yediğini gören kişi hayırlı kısmetlerle karşılaşacak, mutlu bir birliktelik yaşayacaktır.

Rüyada görülen çikolata kısmet ve şanstır. Kişinin karşısına çıkacak olan yeni fırsatlara ve şanslara işaret eder. Rüyada çikolata yiyen kişinin ağız tadı, keyfi ve rahatı her zaman yerinde olacak demektir. Bir başka rüya tabirine göre çikolata yemek karaciğer hastalığı anlamına gelir.

RÜYADA ÇİKOLATA ALMAK

Rüyada çikolata almak kişinin hayatında güzel ve mutluluk verici gelişmeler yaşanacağına delalet eder. Ticaret hayatı da hızlanır ve kişi kendisi için hayırlı olarak sonuçlanacak yeni girişimlerde bulunacak demektir.

RÜYADA ÇİKOLATA İKRAM ETMEK

Rüyada birine çikolata ikram etmek ya da çikolata vermek kişinin duygularını bastırmaya başladığını ve içine kapanmaya başladığını gösterir. Rüyada çikolata veren kişi duyguları konusunda cömert olmaktan vazgeçecek demektir.

RÜYADA ÇİKOLATA YİYEN BİRİNİ GÖRMEK

Rüyada çikolata yiyen birini görmek kişinin saplantı haline getirdiği duygu ve davranışlarına işaret eder. Rüya sahibinin gördüğü bu rüyaya göre kendisini biraz frenlemesi, duygu ve davranışlarını makul seviyeye indirmesi gerektiğine işaret eder.

RÜYADA ÇİKOLATA HEDİYE ETMEK

Rüyada birine çikolata hediye etmek ona gönlünü açmak anlamına gelir. Rüyasında çikolata hediye ettiğini gören rüya sahibi, platonik olarak uzaktan uzağa yaşadığı aşkını ilan etmesinin artık zamanı olduğunu düşünerek ilanı aşk edecek demektir.

RÜYADA ÇİKOLATALIPASTA YEMEK

Neşe ve mutluluk içine geçecek günleri ifade eden rüya, aynı zamanda bir kutlamanın, kişiyi heyecanlandıran bir kalabalığın haberini verir. Evlenme çağına gelmiş gençler için nişan veya söz kesilmesi demek olan rüya, doğum günü veya mezuniyet gibi bir sevincin de işaretçisidir. Kişinin mutluluktan ağlayacağı haberler alacağını bildiren rüya, bu gelişmelerden aile üyelerinin de olumlu etkileneceğini, hane içinde uzun süre güzel günler yaşanacağını tabir eder.

RÜYADA ÇİKOLATALI PASTA YAPMAK

Kendi işini kurmak, küçük bir sermayeyle açılan işi çok kısa bir sürede büyütmeye başlamak ve gidilen yolun bereketli olması sonucunda dualarını gerçekleştirmek manasına gelir. Dünyevi isteklerin gerçek olacağını, rüya sahibinin kendi çabalarıyla iyi bir konuma geleceğini delalet eder. Sağlıklı ve her açıdan zinde bir bedene sahip olmak, hasta olanlar içinde iyileşmek demektir. Kendi yaptığı çikolatalı pastayı başkalarına ikram eden kişinin kısmeti çok olur ve evliliği huzur içinde geçer. Kendi yaptığı çikolatalı pastayı kimseye ikram etmeden yediğini görmek ise çok kıskanç bir eşe sahip olmak yüzünden zaman zaman üzüntü yaşamak ve baskı görmek olarak anlamlandırılır.

RÜYADA ÇİKOLATA YAPIP SATMAK

Çikolata yapıp satmak herkese mutluluk vermek, başkalarının derdini dinleyip ortak olmak ve çözüm bulmak anlamındadır. Rüya sahibine gelerek yardım isteyecek birine işaret ederken aynı zamanda borç para verileceğini de tabir eder. Kendi başının çaresine bakan ve kimseden yardım istemeden, gururlu, haysiyetli ve dimdik yaşanacağını, kazanılan paranın her ihtiyaca yeteceğini bildirir.

RÜYADA ÇİKOLATA YEMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Hırs ve saplantı manasına geldiği gibi kontrol edilemeyen duyguları da ifade eder. Kişinin dış dünyayla ve başkalarıyla olan ilişkisinde bağımlı gibi hareket ettiğini, bu yüzden yanlış anlaşılmalara mahal verdiğini iletir. Sembolik olarak aşkı önemseyen, duygularını sorgulamadan fevri hareket eden ve sağlıklı, uzun beraberlikler kuramayan kimseleri de tabir eder. Çikolata yemek zenginlik hayalleri kurmak, var olan yaşamı değiştirmeye çalışmak ve başka hayatlara özenerek yaşamak demektir.