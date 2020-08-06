Rüyada anahtar görmek neye işarettir? Rüyada anahtar ne anlama gelir?
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Rüyada anahtar görmek neye işarettir? Rüyada anahtar ne anlama gelir?

Rüyada anahtar görmek görülme şekline göre farklı şekillerde yorumlanabilir. Rüyada anahtar görmek, kapı kilidi açmak, rüyada anahtar kaybetmek, rüyada anahtarla kapı açmak gibi rüyaların tabirleri nasıldır detaylar haberimizde...

Rüyada anahtar görmek neye işarettir? Rüyada anahtar ne anlama gelir?
06.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:16

Rüyada anahtar görülmesi bazen rastlanan bir durumdur. Rüyada anahtar görüldüğünde panik yapmaya gerek yoktur. Çünkü rüyada anahtar görmek genel anlamda hayırlı yorumlanır. Peki anahtar görmek neye işarettir?

RÜYADA ANAHTAR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

İslam alimlerine göre rüyada anahtar görmek rızka, yardıma ya da Allah'u Teala tarafından olacağı şeyle ilim ve Kur-an'ın kapısını açmaya delalet eder. Özellikle kendisiyle beraber birçok anahtar varsa, rızık ve ilme nail ve bunlara sebep olan şeylere yardımcı ve düşmana galip gelmeye mazhar olur.

Bazen anahtar evlada, casuslara, yolculuğa, kölelere, kadınlar için kocaya ya da mala delalet eder. Bazan anahtar Cenab-ı Hakkın gayb hazinesinden ümit ve arzu ettiği şeye nail olmasına işaret eder. Rütbe ve makam sahipleri için anahtar görmek şehirlere, köle için kurtuluşa delalet eder.

Elinde cennet anahtarı olduğunu gören kimse, ibadet ve ilme nail olur. Yahut hazine veya miras yoluyla helal mal elde eder. Anahtar, duanın kabul olmasına da delalet eder. Bir kimse elinde birçok anahtar bulunduğunu görse, büyük bir saltanata erişir. Anahtarlar, hazinelere de delalet eder. Çünkü hazineler onlarla açılır. Bazı tabircilere göre ise rüyada anahtar görmek, hac ile de tabir edilir.

RÜYADA ANAHTAR GÖRMEK (DİYANET TABİRİ)

Diyanete göre rüyada anahtar görülmesi değişik şekillerde tabir edilmiştir. Bir kimsenin rüyasında elinde anahtar görmesi; o kimsenin mal sahibi olacağına, makam ve mevkice yükseleceğine, dolayısıyla başarıya ulaşacağına işaret sayılır. Rüyada anahtarla bir şeyi açmak; sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmaya ve başarıya ulaşmaya işaret sayılır. Rüyada anahtar ile bir kapıyı açmak; başarıya ulaşmak, arzuya nail olmak ve bahtın açılması ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında elindeki anahtar ile bir şeyi açamadığını görmesi; o kimsenin muradına erememesi ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bir kadının kendisi üzerine bir anahtar attığını görmesi; o kimsenin evleneceğine, bir erkeğin rüyasında bir kadına anahtar verdiğini görmesi; o kadınla evleneceğine, yine bir kimsenin rüyasında bir başkasından anahtar aldığını görmesi; o kimsenin ziraat yaparak zengin olacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında elinde bulunan anahtarın kırıldığını görmesi; o kimsenin muradına erememekle tabir edilir. Rüyada kırık bir anahtarın görülmesi; bir yetimin malına zarar verilmesine sebep olunacağına işaret olunur. Rüyanızda anahtar kaybettiğinizi görmeniz; devam etmekte olduğunuz işinizden çıkarılacağınıza, işlerinizde durgunluk ve zorluklarla karşılaşacağınıza delil sayılır. Bir kimsenin rüyasında anahtar çaldırdığını görmesi; işlerin bozukluğuna, elinde tahtadan bir anahtar görmesi; iki yüzlü birisinin vasıtası ile arzusunun yerine geleceğine yorumlanır. Rüyanızda birçok anahtar görmeniz; saygınlık kazanacağınıza, işlerinizin düzelip yolunda gideceğine işaret eder.

Rüyada anahtar görmek neye işarettir? Rüyada anahtar ne anlama gelir?

RÜYADA DEMİRDEN YAPILMIŞ ANAHTAR GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada demirden yapılmış anahtar görmek, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerinin açılmasına delalet eder.

RÜYADA ANAHTAR BULMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabirlerine göre rüyada anahtar bulmak yaptığınız iş sonucunda bol kazanç elde edeceğinize yorumlanır. Rüyasında anahtar bulanın gerçek yaşamında beklenmedik değişiklikler olacağını ifade eder. Anahtar bulmak, mutlu bir aile hayatınız olacağına ve güzel iş teklifleri alacağınıza işarettir. Kısacası rüyada anahtar bulmak hayırlı olarak yorumlanmaktadır.

RÜYADA ANAHTAR İLE KAPI AÇMANIN TABİRİ NEDİR?

Rüya tabircileri alimlerine göre rüyada anahtarla kapı açmak sıkıntıların biteceğine ve problemlerin çözümünün göründüğünden daha kolay bir şekilde çözüleceğine delalet eder. Anahtarla kapı açmak, çok zor güç olacağını düşündüğünüz bir işin çok kolay hal olacağına işarettir.

Normalde anahtar, kapıları açan bir alettir. Bundan dolayı rüyada anahtarla kapı açan kişi için Allah'u Te'alanın lütuf ve ihsanına işaret etmektedir. Anahtar, ilim ve Kuran'ın kapısını açmakla da tabir olunur. İşlerinizin çok iyi gideceğine işarettir.

Rüyada anahtar görmek neye işarettir? Rüyada anahtar ne anlama gelir?

RÜYADA ANAHTARLA KAPI AÇMAK İÇİN CEBİNDE ANAHTAR ARADIĞINI GÖRMEK

Birçok alime göre rüyada anahtarla kapı açmak için cebinde anahtar aradığını görmek, büyük bir iş kurmak için sermayeye işaret etmektedir. Bazen de bu rüya iş için ortak aradığınıza veya önemli bir davanız için, bir ünlü avukat bulmaya çalıştığınıza veya elinize geçen büyük miktarda bir paranızı nasıl değerlendirmeyi düşündüğünüze delalet eder.

RÜYADA ANAHTAR KAYBETMEK NE MANAYA GELİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada anahtar kaybettiğini görmek, işten çıkarılacağını­za, işlerde durgunluk ve zorluklarla karşılaşmak gibi iyi olmayan şeylere delalet etmektedir.

RÜYADA KİLİT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bir kilit görmek, emin bir insana delalet etmektedir. Rüyasında bir kilit açtığını gören kişi eğer hapisteyse hapisten kurtulmasına işaret eder. Eğer rüyada kilit açan birisi üzüntülü ve kederli birisiyse o kişinin üzüntüsü gider ve işleri kolaylaşır.

Rüyada kilit görmek, emanetleri korumakta itimat edilin bir kimseye işarettir.

Rüyada anahtar görmek neye işarettir? Rüyada anahtar ne anlama gelir?

RÜYADA ÇOK SAYIDA ANAHTAR GÖRMEK

Rüyada birden fazla çok sayıda anahtar görmek en hayırlı şeylere işaret etmektedir. Rüya sahibinin mesleğinde yükselmesine, başarılarının artmasına işaret etmektedir.

RÜYADA ANAHTAR KIRILMASI GÖRMEK NEDİR?

Rüyada anahtar kırılması genel olarak sorunlara işaret eder. Rüyada anahtar kırılması görmek sorunlu geçen bir dönem yaşamaya, dönem içinde birçok sağlık sorunu yaşamaya, iş fırsatlarını kaçırmaya, yakın bir akrabanın ihanetine uğramaya, darboğaza girmeye ve dertleri sıkıntıları ve sorunları arttıracak bir durumla karşılaşmaya işarettir.

RÜYADA ANAHTAR HEDİYE ETMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada anahtar hediye etmek; rüyayı gören kişinin, yeterli ve düzenli beslenmesi, kendisine dikkat etmesi ve düzenli bir hayat sahip olması sayesinde sağlıklı bir vücuda sahip olacağına, hayatını ailesine adayacağına, huzurlu ve güzel bir hayata sahip olacağına, sevdiği bir kişi ile yakın zaman içinde dünyaevine gireceğine ve çok fazla vakit kaybetmeden bir çocuk sahibi olacağına tabir edilir.

RÜYADA BÜYÜK BİR ANAHTAR GÖRMEK NEYE İŞARET EDER?

Rüyada büyük bir anahtar görmek; hayal edilen eve ve işe kavuşulduktan sonra bir süre tatile çıkılacağına, işlerin geri plana atılacağına, kendi işini kurmak için bazı adımlar atılacağına, güzel günler yaşanacağına ve yakın zamanda tanışılan iyi kalpli bir insan ile evlilik yoluna girileceğine işaret eder.

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