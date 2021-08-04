Rütbesi yükselen isimler kimlerdir? 2021 YAŞ kararlarına göre Generalliğe ve Amiralliğe yükselen albaylar kimdir?

2021 YAŞ kararlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar TSK askeri rütbe sıralaması yükselen isimleri merak etti. Peki, Rütbesi yükselen albaylar, generaller, amiraller kimlerdir? 2021 YAŞ kararlarına göre Generalliğe ve Amiralliğe yükselen albaylar nelerdir? Hangi albayların rütbesi yükselmiştir? Tüm detaylar sizlerle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildiğini belirtti. Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Peki, Rütbesi yükselen isimler kimlerdir? 2021 YAŞ kararlarına göre Generalliğe ve Amiralliğe yükselen albaylar nelerdir?

YAŞ 2021 TOPLANTI KARARLARI NELERDİR?

Toplantının kararları şu şekilde:

- Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.

- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

- 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

- 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

- 240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.

HANGİ KOMUTANLIĞA KİM GETİRİLDİ?

YAŞ toplantısı ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi. Ek olarak Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı : Orgeneral Musa Avsever getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı : Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı : Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi 1 yıl uzatıldı.

RÜTBESİ YÜKSELEN ALBAYLAR, GENERALLER VE AMİRALLER KİMLERDİR?

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere

17 general ve amiral bir üst rütbeye,

56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

Halen 240 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır.

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere,

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe,

- Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe,

- Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Rafet Dalgakıran Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller;

İlkay Altındağ,

Sebahattin Kılınç,

Gültekin Yaralı,

Rafet Kılıç,

Fedai Ünsal,

Tuncay Altuğ,

Rasim Yaldız

ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe,

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Orhan gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI NE ZAMAN, NEREDE YAPILDI?

Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

TUĞAMİRAL MEHMET SARI DA EMEKLİ OLDU

Emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın da olduğu öğrenildi.

Kalın'ın açıklamasından satır başları:

"44 general ve amiralin görev süreli 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatılmıştır. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.

"EMEKLİYE AYRILAN GÖREVLİLERİMİZE HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, silahlı kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz."