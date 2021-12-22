Rusya ve ABD arasında güvenlikle ilgili müzakereler 2022 başında yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu "güvenlik" anlaşması taslağının taraflarla 2022 başlarında müzakere edilmeye başlanacağını açıkladı. Lavrov, "Rus ve ABD temsilcileri arasında iki taraflı müzakerelerin ilk turunun gelecek yılın başında olması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Müzakereye katılacak isimler belirlendi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Lavrov, geçtiğimiz günlerde ülkesi tarafından ABD ve NATO'ya sunulan güvenlik anlaşması taslağı hakkında müzakerelere 2022 yılı başlarında başlanacağını duyurdu. Rusya tarafından taslağın hem taraflara hem de kamuoyuna sunulmasından sonra girişimlere başladıklarını ifade eden Lavrov, "Anlaşmanın önerilmesiyle birlikte 20 Aralık'ta Kremlin Dış Politika Başkanı Yuriy Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştitirildi. Bu görüşme sonucunda ilerideki çalışmaların organizasyon biçimi konusunda anlaşmaya varıldı. Rus ve ABD temsilcileri arasında iki taraflı müzakerelerin ilk turunun gelecek yılın başında olması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Müzakereye katılacak isimler belirlendi. Bu isimler, her iki taraf için de uygundur" dedi.

"STOLTENBERG, GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREMİYOR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Rusya aleyhine yaptığı açıklamalar ile Rusya'yı ima ederek Washington anlaşmasını kimsenin bozamayacağına dair sözlerine yanıt veren Lavrov, "Stoltenberg, sürekli uygun olmayan açıklamalar yapıyor. Stoltenberg yakında ayrılacak, görev süresi yılın sonunda sona eriyor. NATO üyesi değiliz ve NATO anlaşmasını imzalayan taraf da değiliz. Ancak güvenliğin bölünmezliği ilkesini içeren daha geniş çaplı bir bölgesel Avrupa Atlantik belgesini imzalayan tarafız. Eğer Stoltenberg, NATO üyelerinin yüksek düzeyde onaylanan belgelerde yer alan prensibi çiğnemeye hakkı olduğunu düşünüyorsa, onun gerçekten başka bir işe geçme zamanı geldi. Çünkü Stoltenberg görevlerini yerine getiremiyor" şeklinde konuştu.

"NATO'NUN, GÜRCİSTAN'I KABULÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZİ İHLAL EDER"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün ülkesinin kırmızı çizgilerini ihlal edeceğini söylemesine paralel olarak Gürcistan için de aynı ifadeleri kullanan Lavrov, "Rusya, bazı NATO stratejistlerinin çizdiği senaryolara göre olayların olumsuz gelişmesini önlemekle içtenlikle ilgilenmektedir. Abhazya ve Güney Osetya yetkilileri ile son yaptığımız görüşmede Gürcistan'ın NATO'ya kabulü ihtimalini görüşmedik. NATO'nun genişlemesi konusundaki tavrımız iyi biliniyor. NATO, Rusya Federasyonu sınırlarına daha da yaklaşmaya devam ederse kırmızı çizgilerimiz aşılmış olur" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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