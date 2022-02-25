Putin'in hedef Kiev'i düşürmek! Sabotajcılara Ukraynalı askerlerin üniformalarını giydirip sahaya sürdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün sabah saatlerinde, Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını duyurdu. Putin'in açıklamasının ardından Rus kuvvetleri, başkent Kiev'e kadar geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, şehirlerde art arda patlamalar meydana geliyor. Rus ordusu sivillere füzelerle saldırıyor.

ZELENSKİ: RUS SABOTAJCILAR KİEV'E GİRDİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin "Rus sabotajcıları başkent Kiev'e girdi" açıklamasının ardından bölgedeki gelişmeleri tüm dünyaya aktaran Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, çarpıcı bir görüntü paylaştı.

RUSYA, ASKERLERİNE UKRAYNA ÜNİFORMASI GİYDİRMİŞ

Khalilova, paylaştığı videoda "Kiev'in merkezinde son durum bu şekilde. Rus sabotaj grubunu görüyorsunuz. Bizi oradan geçirmediler. Rusya, askerlerini Ukrayna askeri üniforması giydirerek Kiev'e soktu. Şimdi Ukrayna silahlı kuvvetleri onları imha etmeye çalışıyor. Şu an bütün yollar kapalı, hiçbir yere gidemiyoruz." ifadelerini kullandı.