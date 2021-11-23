Rusya-Ukrayna gerilimi zirve yapacak! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma - Haberler
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Rusya-Ukrayna gerilimi zirve yapacak! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Rusya-Ukrayna gerilimi zirve yapacak! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass gerilimi devam ediyor. Rusya'nın sınırda askeri yığınak yaptığı iddiaları devam ederken ABD ordusuna bağlı askerlerin Donbass'ta Ukrayna ile ortak denetim faaliyetleri gerçekleştirdiği belirtildi. Konuyla ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmezken, ABD askerlerinin bölgede faaliyet gerçekleştirmesinin Rusya ile ilişkileri iyice gereceği ve bölgedeki tansiyonun yükselteceği belirtiliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass gerilimi devam ediyor. Moskova yönetimi sınır hattındaki askeri yığınaklarını artırırken, Ukrayna istihbaratı Rusya'nın Ocak ayının sonlarına doğru bölgeye saldırı gerçekleştireceğini açıklayan bir plan yayımlamıştı.

Rusya-Ukrayna gerilimi zirve yapacak! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma

Yayımlanan rapora göre Ukrayna'nın çevrelenerek saldırı organize edileceği belirtilirken, Abd, Rusya'nın olası saldırısına karşı Kiev yönetimine uyarıda bulunmuştu. Uyarının ardından henüz bir kaç gün geçmesinden sonra ABD askerlerinin Donbass'ta Ukrayna birlikleri ile ortak denetim gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ABD ordusunun komuta kademesinde bulunan rütbeli askerler, krizin merkezinde bulunan Donbass'a çıkarma gerçekleştirdi. Rus ayrılıkçıların iç savaş çıkarttığı Donbass bölgesinde gerginlik sürerken ABD askeri uzmanları Ukrayna askerlerini ziyaret etti. Ukrayna mevzilerine giren ABD askerlerinin bölgedeki faaliyetlere denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna gerilimi zirve yapacak! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma

Konuyla ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmezken, ABD askerlerinin bölgede faaliyet gerçekleştirmesi Rusya ile ilişkileri iyice gereceği bölgedeki tansiyonun yükselteceği belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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