Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Avrupa'da Rus elçiliklerin bulunduğu bazı caddelerin adları değiştiriliyor

Avrupa'nın birçok kentinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Rus diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu cadde, meydan ve kavşakların adları değiştirildi.

Litvanya

Rus büyükelçiliklerinin bulunduğu caddelerin adlarını değiştirme akımını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk haftasında Baltık ülkelerinden Litvanya başlattı. Vilnius'taki Rus Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı "Ukraynalı Kahramanlar Caddesi" olarak değiştirildi.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Vilnius Belediye Başkanı Remigijus Simasius, bu ismin kullanılmadığı gönderilerin Rus Büyükelçiliği'ne teslim edilmeyebileceğini söyledi.

Simasius, Facebook mesajında "Elçiliğe mektup yazan herkes, Rus saldırganlığının kurbanlarını ve Ukrayna'nın kahramanlığını düşünmek zorunda kalacak" dedi.

Norveç

Norveç'in başkenti Oslo'nın merkezindeki Rus Büyürkçiliği'nin bulunduğu kavşağın geçen haftaya kadar bir adı yoktu. Oslo Belediyesi kavşağa "Ukranias Plass" ( Ukrayna Meydanı) adını verdi. Bu meydanda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için protestolar düzenlenmişti.

Tore Walaker adlı bir belediye meclis üyesi, "Rusya'nın eylemlerinin kabul edilemez olduğu mesajını vermek istedik" dedi.

Frogner İlçe Belediye Meclisi Başkanı Jens Jorgen Lie ise "Bunun savaşı durduramayacağını biliyoruz ama küçük de olsa bir şey yapmak istedik" diye konuştu.

Arnavutluk

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Rusya, Ukrayna, Sırbistan ve Kosova büyükelçiliklerinin bulunduğu caddenin adı "Özgür Ukrayna Caddesi" oldu.

Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, Twitter mesajında "Sırbistan'ın Kosova ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bizim kuşağımızı tanımladı. Bu cadde de kentimizi tanımlayacak" dedi.

Letonya

Letonya'nın başkenti Riga'da Rus Büyükelçiliği'nin adı "Ukrayna Bağımsızlık Caddesi" olarak değiştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Linda Ozola, belediye meclis üyelerinin isim değişikliği konusunda ortak tutum sergilediklerini söyledi.

Danimarka

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da belediye meclisi bu hafta Rus Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adının "Kristianiagade"den "Ukrainegade"ye dönüştürülmesi önerisini değerlendirecek.

İsveç

İsveç basınına göre başkent Stockholm'de ise belediye meclisinin bugün Rus Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'in adının verilmesi önerisini ele alması bekleniyor.

İngiltere

İngiltere'de bazı milletvekilleri Londra'da Rus Büyükelçiği'nin bulunduğu caddenin adının "Zelenskiy Bulvarı" olarak değiştirilmesi için girişim başlattı. Liberal Demokrat Parti'nin sözcülerinden Layla Moran "İngiltere her fırsatta Putin'i ifşa etmeli" dedi.