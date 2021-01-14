Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabı geçici olarak kısıtlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabı geçici olarak kısıtlandı

14.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:44

Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabı, "hesaptaki olağandışı etkinlik" gerekçesiyle geçici olarak kısıtlandı. Twitter daha önce de ABD Başkanı Trump'ın hesabını askıya almıştı.

Twitter, Rusya'nın koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, aşının Twitter hesabına erişim, site tarafından tam olarak belirtilmeyen "hesaptaki olağandışı etkinlik" nedeniyle "geçici olarak" kısıtlandı.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Twitter hesabına erişim engelinin getirildiğini duyururken, sebebinin araştırıldığını belirtti. Açıklamada, "Twitter üzerinden aşı ve nasıl çalıştığı ile ilgili tüm bilgileri açık bir şekilde paylaşıyorduk. Twitter üzerinden, Astra Zeneca'ya Sputnik V aşısının bir bileşenini kullanmasını teklif ettik ve ortak klinik araştırmalarla ilgili anlaşmaya vardık" denildi.

RDIF, tüm takipçilerine Twitter ile iletişime geçerek hesabın tekrar erişime açılmasını istemeleri çağrısında bulundu.

TRUMP'IN HESABI DA ASKIYA ALINMIŞTI

Öte yandan Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nı basmasının ardından Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabı geçici olarak kısıtlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fikri Sağlar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Samet Aybaba Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabı geçici olarak kısıtlandı - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 22:52:30. #1.14#
title