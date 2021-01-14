Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabı geçici olarak kısıtlandı

Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabı, "hesaptaki olağandışı etkinlik" gerekçesiyle geçici olarak kısıtlandı. Twitter daha önce de ABD Başkanı Trump'ın hesabını askıya almıştı.

Twitter, Rusya'nın koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, aşının Twitter hesabına erişim, site tarafından tam olarak belirtilmeyen "hesaptaki olağandışı etkinlik" nedeniyle "geçici olarak" kısıtlandı.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Twitter hesabına erişim engelinin getirildiğini duyururken, sebebinin araştırıldığını belirtti. Açıklamada, "Twitter üzerinden aşı ve nasıl çalıştığı ile ilgili tüm bilgileri açık bir şekilde paylaşıyorduk. Twitter üzerinden, Astra Zeneca'ya Sputnik V aşısının bir bileşenini kullanmasını teklif ettik ve ortak klinik araştırmalarla ilgili anlaşmaya vardık" denildi.

RDIF, tüm takipçilerine Twitter ile iletişime geçerek hesabın tekrar erişime açılmasını istemeleri çağrısında bulundu.

TRUMP'IN HESABI DA ASKIYA ALINMIŞTI

Öte yandan Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nı basmasının ardından Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.