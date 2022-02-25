Rusya, Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının yaptığı "Savaşa hayır" paylaşımıyla çalkalanıyor - Haberler

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Rusya, Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının yaptığı "Savaşa hayır" paylaşımıyla çalkalanıyor

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Türk dostu olarak bilinen Peskova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı çıkarak, "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı. Peskova, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

Türkolog aynı zamanda Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un Ankara doğumlu 24 yaşındaki kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla ülkesi Rusya'yı karıştırdı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Instagram'dan paylaşım yapan Peskova, "Savaşa hayır" dedi. Ancak Peskova, paylaşımını kısa süre sonra sildi. Peskova'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündeme düştü.

Rusya, Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının yaptığı 'Savaşa hayır' paylaşımıyla çalkalanıyor

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM" DEMİŞTİ

Elizaveta Peskova, daha yaptığı paylaşımda, "Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır. Ben Ankara'da doğdum, hayatımın ilk yıllarını orada geçirdim. Babam ve dedem Türkolog ve ben de Moskova Devlet Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyorum." demişti.

Rusya, Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının yaptığı 'Savaşa hayır' paylaşımıyla çalkalanıyor

Rusya, Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının yaptığı 'Savaşa hayır' paylaşımıyla çalkalanıyor

Rusya, Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının yaptığı 'Savaşa hayır' paylaşımıyla çalkalanıyor

Rusya, Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının yaptığı Savaşa hayır paylaşımıyla çalkalanıyor

Servet Uzun
Servet Uzun
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Ukrayna, Kremlin, Rusya, Savaş, Dünya, Haberler

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