Rusya, Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının yaptığı 'Savaşa hayır' paylaşımıyla çalkalanıyor

Türkolog aynı zamanda Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un Ankara doğumlu 24 yaşındaki kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla ülkesi Rusya'yı karıştırdı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Instagram'dan paylaşım yapan Peskova, "Savaşa hayır" dedi. Ancak Peskova, paylaşımını kısa süre sonra sildi. Peskova'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündeme düştü.

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM" DEMİŞTİ

Elizaveta Peskova, daha yaptığı paylaşımda, "Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır. Ben Ankara'da doğdum, hayatımın ilk yıllarını orada geçirdim. Babam ve dedem Türkolog ve ben de Moskova Devlet Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyorum." demişti.