Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenterin Ukrayna Gizli Servisi tarafından öldürüldüğü iddiası

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10. gününde de çatışmalar ve bombardımanlar sürerken bir yandan da barış müzakereleri için çaba harcanıyor. Şimdiye kadarki iki görüşmeden de sonuç çıkmazken, 3. tur için heyetler pazartesi günü tekrar bir araya gelecek.

UKRAYNA HEYETİNİN ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Alexander Dubinsky isimli bir parlamenter ve gazetecinin yaptığı açıklamaya göre Belarus'ta Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna heyetinin bir üyesi olan Denis Kireev istihbaratçılar tarafından öldürüldü.

GÖZALTINA DİRENİRKEN ATEŞ AÇILMIŞ

İddiaya göre, vatana ihanet suçlaması nedeniyle Ukrayna Gizli Servisi tarafından gözaltına alınmak istenen Kireev, gösterdiği direniş nedeniyle açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.

MASADA VAR AMA LİSTEDE ADI YOK

Öte yandan Kireev, adı ne Ukrayna Başkanlık Ofisi tarafından açıklanan listede ne de Basın Servisinde yer almamasına rağmen fotoğraf ve videolarda Kiev temsilcilerinin yanındaki masada yer alması dikkat çekmişti.

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