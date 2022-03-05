Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenterin Ukrayna Gizli Servisi tarafından öldürüldüğü iddiası - Haberler

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Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenterin Ukrayna Gizli Servisi tarafından öldürüldüğü iddiası

Haberler.com - Dünya
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Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenterin Ukrayna Gizli Servisi tarafından öldürüldüğü iddiası

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin bir üyesi olan Denis Kireev'in Ukrayna Gizli Servisi tarafından gözaltına alınmak istenirken direniş göstermesi nedeniyle ateş edilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10. gününde de çatışmalar ve bombardımanlar sürerken bir yandan da barış müzakereleri için çaba harcanıyor. Şimdiye kadarki iki görüşmeden de sonuç çıkmazken, 3. tur için heyetler pazartesi günü tekrar bir araya gelecek.

Alexander Dubinsky isimli bir parlamenter ve gazetecinin yaptığı açıklamaya göre Belarus'ta Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna heyetinin bir üyesi olan Denis Kireev istihbaratçılar tarafından öldürüldü.

Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenterin Ukrayna Gizli Servisi tarafından öldürüldüğü iddiası

İddiaya göre, vatana ihanet suçlaması nedeniyle Ukrayna Gizli Servisi tarafından gözaltına alınmak istenen Kireev, gösterdiği direniş nedeniyle açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenterin Ukrayna Gizli Servisi tarafından öldürüldüğü iddiası

Öte yandan Kireev, adı ne Ukrayna Başkanlık Ofisi tarafından açıklanan listede ne de Basın Servisinde yer almamasına rağmen fotoğraf ve videolarda Kiev temsilcilerinin yanındaki masada yer alması dikkat çekmişti.

Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenterin Ukrayna Gizli Servisi tarafından öldürüldüğü iddiası

Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Haberler

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