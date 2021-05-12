Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı telefon görüşmesinde 20 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı telefon görüşmesinde 20 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşmek üzere anlaştı.