Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "ABD ile müzakerelere yarın bile hazırız"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın, ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik anlaşmasıyla ilgili ABD ile müzakerelere hazır olduklarını, yarın da görüşebileceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yayınlanan "ABD ve NATO ile Güvenlik Anlaşması" taslağına yönelik bugün brifing verdi. Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirdiği açıklamasında, sundukları taslağı ABD ile derhal müzakere edebileceklerini söyleyen Ryabkov, "Bizim düşüncemiz kelimenin tam anlamıyla yarın bile yani 18 Aralık Cumartesi günü üçüncü bir ülkede ABD ile müzakerelere başlayabileceğimizdir. Elimizdeki ve anlaşmayı umduğumuz 2 taslak belgeyle ilgili olarak ABD'den yapıcı bir tepki bekliyoruz" dedi.

Görüşmeler Cenevre'de olabilir

Ryabkov, ABD ile görüşmelerini Cenevre'de yapabileceklerini de sözlerine ekledi. Rusya'nın tüm gerilime rağmen çözüm için öneriler sunmaya devam ettiğini savunan Ryabkov, "ABD tarafını Rusya'nın önerisini en ciddi şekilde ele almaya çağırıyoruz. Uluslararası durum çok gergin ve tansiyonu düşürmenin yollarını bulmak ortak menfaattir. Rusya ve ABD gibi nükleer güçlerin Avrupa'nın güvenliği konusunda önemli sorumlulukları vardır. Avrupa kıtasında barış ve istikrarı savunuyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce defalarca çatışmalara ihtiyacımız olmadığını söylemişti. Rusya Federasyonu 2 önemli taslak anlaşma metinleri yayınladı. Rusya Federasyonu ile ABD ve Rusya Federasyonu ile NATO üyesi ülkelerinin güvenliği konusunda sunulan anlaşmadan bahsediyoruz. Her 2 taslak da geçtiğimiz 15 Aralık'ta, Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Karen Donfried'e sunuldu" dedi.

NATO'nun, Rusya'ya karşı askeri hamlelerinden vazgeçmesi gerektiğini dile getiren Ryabkov, "Washington ve NATO müttefikleri, planlanmamış tatbikatlar, tehlikeli girişimler, savaş gemileri ve uçakların manevraları da dahil olmak üzere ülkemize karşı düzenli düşmanca eylemleri derhal durdurmalı ve Ukrayna topraklarında askeri güç hamlelerini durdurmalıdır" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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