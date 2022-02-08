Putin'le görüşen Macron, gördüğü muamele sonrasında ülkesinde alay konusu oldu! Manşetten verdiler - Haberler
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Putin'le görüşen Macron, gördüğü muamele sonrasında ülkesinde alay konusu oldu! Manşetten verdiler

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Dünya
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Dünya, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uzun masa diplomasisini konuşuyor. Putin'in misafirine olan tutumu, ağırlama şekli Fransa'da da manşetleri süsledi. Sosyal medya kullanıcıları ise "Macron görüşmeye Elysee Sarayı'ndan katılsaydı" şeklinde espriler yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerilimle ilgili Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin yapıldığı salonda iki liderin de bir ucunda oturduğu uzun masa dikkat çekti.

Putin'le görüşen Macron, gördüğü muamele sonrasında ülkesinde alay konusu oldu! Manşetten verdiler

MASANIN UZUNLUĞUNU TİYE ALDILAR

Fransız gazetesi Liberation Putin'in uzun masa görüşmesini "Rus usulü diyalog" manşetiyle birinci sayfasına taşıdı. Görüşmeden servis edilen görüntüler sosyal medyanın da diline düştü. İki lider arasındaki mesafe, Fransa'da "Macron görüşmeye Elysee Sarayı'ndan katılsaydı" şeklinde esprilere konu oldu.

Putin'le görüşen Macron, gördüğü muamele sonrasında ülkesinde alay konusu oldu! Manşetten verdiler

PUTİN'İN UMURSAMAZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Putin'in misafiri Macron'u beklerken ellerinin cebinde olması, basın toplantısını yaptıktan sonra Macron'a el sallayıp arkasını dönüp gitmesi de kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Putin'le görüşen Macron, gördüğü muamele sonrasında ülkesinde alay konusu oldu! Manşetten verdiler

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Macron Rüzgarı, Fransa, Putin, Rusya, Dünya, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)

Tahsin Büyükkol:

Resmen uzak dur benden demuş.

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Ömer Bal:

Kapıda da bekletti mi acaba...? Nasıl bir rezaletti öyle ya... Ecevit'in Clinton'la olan fotoğraf rezaleti gibi hafızalardan silinmeyecek ve utançla hatırlanacak günler olarak tarihe geçecek...

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