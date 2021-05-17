Rusya'da 4. Covid-19 aşısı Sputnik Light'ın azami satış fiyatı belirlendi
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Rusya'da 4. Covid-19 aşısı Sputnik Light'ın azami satış fiyatı belirlendi

Rusya'da 4. Covid-19 aşısı Sputnik Light'ın azami satış fiyatı belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS), Rusya tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik Light aşısının azami satış fiyatını doz başına KDV hariç 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıkladı.

Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS), Rusya tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik Light aşısının azami satış fiyatını doz başına KDV hariç 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıkladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V'nin tek bileşenli versiyonu Sputnik Light'ın azami fiyatı belirlendi. Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Sputnik Light aşısının azami satış ücretinin doz başına KDV hariç 342,36 ruble (4.63 dolar) olduğu kaydedildi. Fiyatın tescil edilmesinin ardından aşının piyasaya sunulacağını bildiren FAS, Sputnik Light'ın Covid-19'un önlenmesi adına 4. Rus aşısı olacağını açıkladı.

Öte yandan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Sputnik Light'ın Covid-19'a karşı yüzde 79,4 etkili olduğu ve aşının birçok çift doz olarak uygulanan aşıdan daha etkili olduğu ifade edilmişti.

(Ayperi Bekmırzayeva/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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