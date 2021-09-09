Son dakika: Rüşvet alan memur yandı...Danıştay son kararı verdi
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Son dakika: Rüşvet alan memur yandı...Danıştay son kararı verdi

Son dakika: Rüşvet alan memur yandı...Danıştay son kararı verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Orman kaçakçılarını suçüstü yakalayan muhafaza memuru, odunların iadesine karşılık 400 lira rüşvet aldı.

Orman kaçakçılarını suçüstü yakalayan muhafaza memuru, odunların iadesine karşılık 400 lira rüşvet aldı. Kamera görüntüleriyle rüşvet aldığı ispatlanan devlet memuru, memuriyetten atıldı. Kararı Danıştay da onayınca 30 yıllık memur, 400 liralık rüşvet yüzünden mesleğinden oldu.

Zonguldak İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme Şefliği bünyesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan C.M. ve mesai arkadaşı ormandan odun kaçırdığı iddia edilen A.Y. hakkında tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcılığı'na giden A.Y., odunların iadesi için orman muhafaza memuru C.M.'nin kendisinden rüşvet istediğini öne sürdü. Savcılık talimatıyla Kaçakçılık ve organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, C.M.'yi fiziki takibe aldı. A.Y., bir pidecide muhafaza memuru C.M. ile buluştu. C.M., iddiaya göre odunların iadesi karşılığında 500 lira aldı.

Paranın 100 liralık bölümünü A.Y.'ye iade eden C.M. görüntülerin polis kamerasınca kayıt altına alınmasıyla suçüstü yakalandı. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan C.M. görevden uzaklaştırıldı. Hakkında soruşturma başlatılan C.M., Yüksek Disiplin Kurulu tarafından memuriyetten çıkarıldı. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren C.M., işlemin iptali için İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, davayı reddetti. C.M. karara itiraz edince devreye giren Bölge İdare Mahkemesi, davacı hakkında 'son savunma alınmadığı' gerekçesi ile istinaf başvurusunu kabul ederek İdare Mahkemesi kararını kaldırdı. Bu kez kararı Orman Genel Müdürlüğü temyiz etti. Danıştay 12. Dairesi, İdare Mahkemesi kararını yerinde bulunca C.M., memuriyetten atıldı.

Danıştay kararında şöyle denildi: "Davalı idare tarafından sunulan temyiz dilekçesi ve eklerin incelenmesinden; davacı hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası tesis edilmeden önce, savunmanın alındığı anlaşılmaktadır. Bölge İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir"

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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