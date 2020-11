Russell Crowe kimdir? Russell Crowe nereli? Russell Crowe filmlerinelerdir?

Oynadığı dizi ve filmleri ile kazandığı ödüller ile Hollywood'da oldukça özel bir yerde bulunan Russell Crowe kimdir? Russell Crowe nereli? Russell Crowe filmleri nelerdir?

Russell Crowe kendi yaş grubunda oldukça sevilen ve başarılı bulunan bir aktör olarak karşımıza çşıkıyor. Peki, Russell Crowe kimdir? Russell Crowe nereli? Russell Crowe filmleri nelerdir?

RUSSELL CROWE KİMDİR?

7 Nisan 1964'de Wellington'da doğan Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen olan Russell Ira Crowe, Yeni Zelanda vatandaşı olmasına rağmen, hayatının büyük kısmını Avustralya'da yaşamış ve bir Avustralyalı olarak kendini tanımlamaktadır. Fakat henüz Avustralya vatandaşı değildir. 2001 yılında Gladyatör filmiyle en iyi oyuncu Akademi Ödülü'nü almıştır. Amerikan Gangsteri filminde ise Dedektif Richie Roberts karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, 2001 yılı yapımı biyografik drama filmi olan A Beautiful Mind'da oynadığı John Nash rolü için En İyi Erkek Oyuncu BAFTA Ödülünü almıştır.

RUSSEL CROWE FİMLERİ NELERDİR?

1990 The Crossing Johnny Ryan

1991 Proof Andy

1992 Spotswood Kim Barry Satış elemanı

1992 Romper Stomper Hando

1993 Hammers Over the Anvil East Driscoll

1993 The Silver Brumby The Man (Egan)

1993 For the Moment Lachlan Currie

1993 Love in Limbo Arthur Baskin

1994 The Sum of Us Jeff Mitchell

1995 The Quick and the Dead Cort

1995 No Way Back FBI Ajanı Zack Grant

1995 Virtuosity SID 6.7

1995 Rough Magic Alex Ross

1997 L.A. Confidential Memur Wendell "Bud" White

1997 Heaven's Burning Colin O'Brien

1997 Breaking Up Steve

1999 Mystery, Alaska Şerif John Biebe

1999 The Insider Jeffrey Wigand

2000 Gladiator Maximus Decimus Meridius

2000 Proof of Life Terry Thorne

2001 A Beautiful Mind John Nash

2003 Master and Commander: The Far Side of the World Yüzbaşı Jack Aubrey

2005 Cinderella Man Jim Braddock

2006 A Good Year Max Skinner

2007 3:10 Treni Ben Wade

2007 American Gangster Det. Richie Roberts

2008 Tenderness Dedektif Cristofuoro

2008 Body of Lies Ed Hoffman

2009 State of Play Cal McAffrey

2010 Robin Hood Robin Longstride

2010 The Next Three Days John Brennan

2012 Republic of Doyle Boyd Keiley

2012 The Man with the Iron Fists Jacknife

2012 Les Misérables Müfettiş Javert

2013 Broken City Nicholas Hostetler

2013 Man of Steel Jor-El

2014 Winter's Tale Pearly Soames

2014 Nuh (film, 2014) Nuh

2015 The Water Diviner Joshua Connor

2015 Fathers and Daughters Jake Davis

2016 The Nice Guys