Russell Crowe kimdir? Russell Crowe nereli? Russell Crowe filmlerinelerdir?
Oynadığı dizi ve filmleri ile kazandığı ödüller ile Hollywood'da oldukça özel bir yerde bulunan Russell Crowe kimdir? Russell Crowe nereli? Russell Crowe filmleri nelerdir?
Russell Crowe kendi yaş grubunda oldukça sevilen ve başarılı bulunan bir aktör olarak karşımıza çşıkıyor. Peki, Russell Crowe kimdir? Russell Crowe nereli? Russell Crowe filmleri nelerdir?
RUSSELL CROWE KİMDİR?
7 Nisan 1964'de Wellington'da doğan Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen olan Russell Ira Crowe, Yeni Zelanda vatandaşı olmasına rağmen, hayatının büyük kısmını Avustralya'da yaşamış ve bir Avustralyalı olarak kendini tanımlamaktadır. Fakat henüz Avustralya vatandaşı değildir. 2001 yılında Gladyatör filmiyle en iyi oyuncu Akademi Ödülü'nü almıştır. Amerikan Gangsteri filminde ise Dedektif Richie Roberts karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, 2001 yılı yapımı biyografik drama filmi olan A Beautiful Mind'da oynadığı John Nash rolü için En İyi Erkek Oyuncu BAFTA Ödülünü almıştır.
RUSSEL CROWE FİMLERİ NELERDİR?
1990 The Crossing Johnny Ryan
1991 Proof Andy
1992 Spotswood Kim Barry Satış elemanı
1992 Romper Stomper Hando
1993 Hammers Over the Anvil East Driscoll
1993 The Silver Brumby The Man (Egan)
1993 For the Moment Lachlan Currie
1993 Love in Limbo Arthur Baskin
1994 The Sum of Us Jeff Mitchell
1995 The Quick and the Dead Cort
1995 No Way Back FBI Ajanı Zack Grant
1995 Virtuosity SID 6.7
1995 Rough Magic Alex Ross
1997 L.A. Confidential Memur Wendell "Bud" White
1997 Heaven's Burning Colin O'Brien
1997 Breaking Up Steve
1999 Mystery, Alaska Şerif John Biebe
1999 The Insider Jeffrey Wigand
2000 Gladiator Maximus Decimus Meridius
2000 Proof of Life Terry Thorne
2001 A Beautiful Mind John Nash
2003 Master and Commander: The Far Side of the World Yüzbaşı Jack Aubrey
2005 Cinderella Man Jim Braddock
2006 A Good Year Max Skinner
2007 3:10 Treni Ben Wade
2007 American Gangster Det. Richie Roberts
2008 Tenderness Dedektif Cristofuoro
2008 Body of Lies Ed Hoffman
2009 State of Play Cal McAffrey
2010 Robin Hood Robin Longstride
2010 The Next Three Days John Brennan
2012 Republic of Doyle Boyd Keiley
2012 The Man with the Iron Fists Jacknife
2012 Les Misérables Müfettiş Javert
2013 Broken City Nicholas Hostetler
2013 Man of Steel Jor-El
2014 Winter's Tale Pearly Soames
2014 Nuh (film, 2014) Nuh
2015 The Water Diviner Joshua Connor
2015 Fathers and Daughters Jake Davis
2016 The Nice Guys