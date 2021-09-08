Ruslar tuzağa düştü! İstihbaratçıların sabah operasyonuyla kıskıvrak yakalandılar

ABD ve Ukrayna istihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucunda, Belarus seçimlerine şaibe karıştırdığı iddia edilen 32 paralı Rus asker, tuzağa çekilerek yakalandı. İstihbaratçıların operasyonu, film sahnelerini aratmadı.

Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak istihbari çalışmaları sonucunda paralı Rus askerlerine dev bir operasyon düzenlendi. İstihbarat örgütleri, Belarus'taki seçimlere şaibe karıştırdığı iddia edilen ve Rus ordusuna bağlı olmadan çalışan 32 paralı askeri, tuzağa düşürdü.

"PETROL TESİSLERİNİ 5 BİN DOLARA KORUYUN"

Milliyet'te yer alan habere göre Minsk'in dışında, göl kıyısındaki Sovyet döneminden kalma tatil beldesine gerçekleştirilen baskından önce Rus askerlerle temasa geçen istihbarat yetkilileri, askerlere Venezuela petrol tesislerini korumak için ayda 5.000 dolarlık bir sözleşme teklif etti. Askerlerin bu teklifi kabul etmeleri ise sonlarını getirdi.

ŞAFAK OPERASYONU

Sovyet döneminden kalma tatil beldesinin sakinliğini sabahın erken saatlerinde bozan istihbarat görevlileri, 32 Rus paralı askerini inanılmaz bir operasyonla tutukladı. Ukraynalı istihbarat yetkilileri, söz konusu şahısların Ukrayna'daki ayrılıkçıları desteklediğini belirtti.