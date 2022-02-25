Rus ordusu Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e doğru ilerliyor! Jetler sivilleri bombalamaya başladı

Rus ordusu Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e adım adım ilerlerken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar sürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkelerini savunacaklarını belirtip seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti. Şehirlerde bombaların patlamasıyla halk evlerini terk ederek metro istasyonlarında yaşamaya başladı.

RUS UÇAKLARI ALÇAK UÇUŞ YAPARAK YERLEŞİM YERLERİNİ BOMBALIYOR

Sosyal medyada bir Ukrayna vatandaşının paylaştığı görüntülere göre, Rus uçakları alçak uçuş yaparak yerleşim yerlerini bombalamaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski konu hakkında yaptığı açıklamada şu ana kadar 137 kişinin hayatını kaybederken 300'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurdu.

BAŞKENT KİEV'DE SİVİLLERİN OLDUĞU BİNALARA HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Dün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Başkent Kiev'e saldıran Rus ordusu, şehirde çeşitli binaları bombalamıştı. Bombalamalar sonucu açıklamalarda bulunan Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'de Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü. Uçak düşerken bir binaya çarptı." şeklinde konuşmuştu.

RUSYA UKRAYNA VATANDAŞLARINI ROKETLERLE VURDU

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı. Geraşçenko, havada imha edilen roketin düşmesi sonucu hasar gören ve yangın çıkan konutlara itfaiyecilerin müdahalesini gösteren fotoğraflar paylaştı.

LVİV'DE ACİL DURUM SİRENLERİ ÇALINIYOR

Ukrayna'nın bir diğer şehri Lviv'de ise siren seslerinin geldiği öğrenildi. Kentte, Rusya'nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verildi. Kiev'deki birçok yabancı temsilcilik, daha güvenli olduğu gerekçesiyle çatışmalardan uzak Lviv'e taşınmıştı.