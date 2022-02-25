Rus ordusu Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e doğru ilerliyor! Jetler sivilleri bombalamaya başladı
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Rus askeri birlikleri Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı sonrasında Ukrayna topraklarına resmen girdi. Kara ve hava kuvvetleriyle başlatılan operasyonlarda, Ukrayna'nın hava unsurları vurulurken Rus ordusu Başkent Kiev'e doğru yola çıktı. Twitter'da bir Ukraynalının paylaştığı son görüntülere göre Rus jetleri sivil halkı bombalamaya başladı.
Rus ordusu Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e adım adım ilerlerken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar sürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkelerini savunacaklarını belirtip seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti. Şehirlerde bombaların patlamasıyla halk evlerini terk ederek metro istasyonlarında yaşamaya başladı.
Sosyal medyada bir Ukrayna vatandaşının paylaştığı görüntülere göre, Rus uçakları alçak uçuş yaparak yerleşim yerlerini bombalamaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski konu hakkında yaptığı açıklamada şu ana kadar 137 kişinin hayatını kaybederken 300'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurdu.
Dün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Başkent Kiev'e saldıran Rus ordusu, şehirde çeşitli binaları bombalamıştı. Bombalamalar sonucu açıklamalarda bulunan Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'de Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü. Uçak düşerken bir binaya çarptı." şeklinde konuşmuştu.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı. Geraşçenko, havada imha edilen roketin düşmesi sonucu hasar gören ve yangın çıkan konutlara itfaiyecilerin müdahalesini gösteren fotoğraflar paylaştı.
Ukrayna'nın bir diğer şehri Lviv'de ise siren seslerinin geldiği öğrenildi. Kentte, Rusya'nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verildi. Kiev'deki birçok yabancı temsilcilik, daha güvenli olduğu gerekçesiyle çatışmalardan uzak Lviv'e taşınmıştı.