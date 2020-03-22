Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü
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Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü

Bugüne kadar sadece bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin açıklandığı Rusya'da Doktorlar Birliği Sendikası, ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini ileri sürdü.

22.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:12
Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde Rusya'daki koronavirüsle ilgili durumu değerlendirdi.

"DOKTORLARI SUSMAYA ZORLUYORLAR"

Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi.

"DOKTORLARA VİRÜSE KARŞI EKİPMAN VERİLMEMESİ SUÇTUR"

Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." yorumunda bulundu.

"KORONAVİRÜS YERİNE ZATÜRRE YAZIYORLAR"

Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, "Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'dan gelen verilere göre ülkede bugüne kadar 367 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede sadece bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü

Kaynak: AA

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Rusya'da doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü

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