Rum-Yunan ikilisi, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin katılımıyla Atina'da "Dostluk Forumu" düzenlendi
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Rum-Yunan ikilisi, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin katılımıyla Atina'da "Dostluk Forumu" düzenlendi

11.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:48
Rum-Yunan ikilisi, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin katılımıyla Atina'da

Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Fransa, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları, "Dostluk Forumu" kapsamında bir araya geldi.

Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Fransa, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları, "Dostluk Forumu" kapsamında bir araya geldi.

Atina'da düzenlenen forumun ardından yayımlanan ortak bildiride, enerji, inovasyon, dijital ekonomi, sivil koruma ve insandan insana temaslar gibi alanlarda ortak eylem ve girişimleri teşvik etmeye hazır olunduğu belirtildi.

Orta Doğu barış süreci, Kıbrıs sorunu, Suriye, Libya, Yemen ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dahil olmak üzere başlıca uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılan bildiride, farklılıkların barışçıl çözümünün önemi savunuldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ev sahibi sıfatıyla forumda yaptığı konuşmada, Atina'nın Doğu Akdeniz, Körfez, Balkanlar ve diğer Avrupa ülkeleri arasında bir köprü olmayı hedeflediğini savunarak, bu inisiyatifin "bir savunma birliği" olmadığını öne sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, toplantıya video konferans yoluyla katıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, forum kapsamında Atina'da bulunan mevkidaşlarıyla bazı ikili görüşmeler de yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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