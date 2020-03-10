Ruhunuzu ehil olmayan kişilere emanet etmeyin Hem Türkiye'de hem de dünyada psikolojik rahatsızlık yaşayan kişilerin sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor. Bu durum iyi bir ruh sağlığı uzmanı arayışını da beraberinde getiriyor.

Psikolog Didem Tekin, günümüzde yaşam koçları, NLP uzmanları,sosyoloji eğitimi almış kişiler ya da denkliği tanınmayan üniversitelerden eğitim almış kişiler kendini psikolog olarak tanıttığını hatırlatarak "Ruhumuzda, sağlığımızın bir parçasıdır. Onu ehil olmayan insanlara teslim edersek ciddi zararlarla karşılaşabiliriz" diyor.

Dünyada psikolojik iyi oluş üzerine yapılan çalışmalar her geçen gün artarken insanlar stresten ve psikolojik rahatsızlıklardan uzak bir yaşam sürmenin yollarını aramayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısı son beş yılda yüzde 330 arttı. Ruh Sağlığı Profil Çalışması Türkiye'de nüfusun yüzde 18'inin hayatı boyunca bir psikolojik rahatsızlık geçirdiği ortaya konuyor. ABD'de Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'nün yapmış olduğu en büyük epidemiyolojik çalışmaya göre ise bir psikiyatrik rahatsızlığın toplumda bir ay içerisinde görülme oranı yüzde 15 olarak ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) çalışmalarına göre dünya genelinde 300 milyondan fazla insan depresyonla baş ediyor.

İlaç tedavisinde nüks daha fazla görülür

Tüm bu verilerin ruh sağlığı alanında tedavi arayışının da arttığını gösterdiğine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Didem Tekin, psikolojik rahatsızlıkları olan bireylerin iyi bir ruh sağlığı uzmanı arayışına girdiğini hatırlatıyor. Tekin, psikiyatrist ve psikolog arasındaki farkı şöyle açıklıyor: "Psikiyatristler hastaları ilaçla tedavi eden, tıp fakültesini bitirmiş ve üzerine 4 yıl psikiyatri uzmanlığı yapmış hekimlerdir. Psikologlar ise lisans eğitiminde psikoloji eğitimi almış, psiko-terapi ve danışmanlık hizmetleri veren kişilerdir. İlaç tedavisi ve psiko-terapi arasındaki fark nedir? İlaç tedavisi hızlı ve ucuz olan bir yöntemdir. İlaç tedavisinin etkisi hemen görülebilir fakat nüks dediğimiz rahatsızlığın yeniden ortaya çıkma durumunun fazla olduğu tedavi yöntemidir. Psiko- terapi ise pahalı ve uzun süren bir yöntemdir, ancak nüksün çok az görüldüğü tedavi yöntemidir."

İyi psikolog aldığı eğitimleri uygulayabilen tecrübe sahibi kişilerdir

Psikoloji alanında lisans eğitimini tamamlayan herkesin psikolog olabildiğini ama bunun iyi bir psikolog olmak için yeterli olmadığının altını çizen Psikolog Didem Tekin, "Kişi eğer klinik alanda hizmet verecek ise klinik alanda yüksek lisans, doktora yaparak uzmanlaşmıştır. Ayrıca Türkiye'de birçok farklı psiko-terapi eğitimi veriliyor. Bu eğitimleri alan ve terapist olmaya hak kazanmış kişiler iyi bir psikolog olabilir. İyi bir psikolog sadece eğitim almış kişi değildir, aynı zamanda aldığı eğitimleri uygun ortamlarda uygulayabilen tecrübe sahibi kişilerdir. Alınan eğitimler klinik alanda kullanılmadığında tecrübe kazanılmadığında bir anlam ifade etmeyebiliyor" diyor.

Sahte psikologlara dikkat!

Bir diğer önemli konunun ise sahte psikologlar olduğuna dikkat çeken Tekin, ülkemizde psikologlara ait bir yasa olmadığı için denetlenmeyen bu alanda birçok kişinin kendini psikolog olarak tanıtabildiğini hatırlatıyor. "Yaşam koçları, NLP uzmanları, Newport gibi ülkemizde denkliği tanınmayan kuruluşlardan eğitim almış veya sosyoloji lisansı almış kişiler, kendilerini ruh sağlığı uzmanı veya psikolog olarak tanıtıyorsa bilin ki sahte psikologlar onlardır" diyen Tekin, şöyle devam ediyor: "Ruhumuz da, sağlığımızın bir parçasıdır. Onu ehil olmayan insanlara teslim edersek ciddi zararlarla karşılaşabiliriz."

Kaynak: Bültenler