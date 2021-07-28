RTÜK'ten Tele 1'e ve Bloomberg HT'ye idari para cezası
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RTÜK'ten Tele 1'e ve Bloomberg HT'ye idari para cezası

RTÜK'ten Tele 1'e ve Bloomberg HT'ye idari para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA (İHA) – Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ahmet Saltık'ın hastalık iddialarını ve sözlerini yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirerek, Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

ANKARA (İHA) – Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ahmet Saltık'ın hastalık iddialarını ve sözlerini yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirerek, Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Üç yeni üyesi Mehmet Daniş, Orhan Karadaş ve Deniz Güçer'in katılımlarıyla toplanan RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldı. Kurulun önüne gelen ilk dosya Tele 1 televizyonuna aitti. Üst Kurul, '5. Boyut' programına katılan yayın konuğu Ahmet Saltık'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddialarını ve söylemlerini değerlendirdi. Saltık'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir resmi belgeye dayanmamasına rağmen çeşitli hastalıklarının bulunduğunu söylediğini ve TBMM Başkanı'nın kendisinden sağlık raporu istemesi gerektiğini ifade eden RTÜK, Tele 1'in yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği kanaatine vararak, kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

Bir yaptırım da Bloomberg HT'ye

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine Bloomberg HT televizyonunda yayınlanan 'Spor Saati' programını da gündemine alan Üst Kurul, yayında Fatih Altaylı ve Emin Çağlar arasında geçen diyaloğu mercek altına aldı. İkili arasındaki diyalogda kullanılan sözlerin kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itıbarsızlaştırıcı olduğunu belirten Kurul, yapılan oylama sonucunda Bloomberg HT televizyonu hakkında üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş seçildi

Görevi sona eren üyelerin yerine TBMM'de seçilen üç yeni üye ile toplanan Üst Kurul'da boşalan başkan vekilliği görevi için seçim de yapıldı. Üst Kurulun yeni Başkan Vekili Orhan Karadaş oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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