RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde Ülke TV'de Sevda Noyan'ın tekrar darbe girişimi olması halinde müdahale edilecekler listem hazır anlamında söylediği sözlerle ilgili "Darbeyi övenleri sevindirecek bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Ülke TV'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan Sevda Noyan'ın çok tartışılan sözleri hakkında konudan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Darbe sevicileri gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz" diye konuştu.

"GÜZEL OLAN ŞEY TELEVİZYON KURULUŞUNUN HEMEN AÇIKLAMA YAPMASIYDI"

Şahin'in Sevda Noyan'dan dolayı yaşananların sorulması üzerine, "Ülke TV'de benim açımdan talihsiz diyebileceğim bir açıklama yapıldı. Komşuları ile ilgili bir söylemde bulundu. Tabii burada güzel olan ve bizi sevindiren olay şu: İlgili televizyon kuruluşu hemen bir açıklama yaptı. Böyle bir söyleme katılmadıklarını, darbeyi kınamanın ve lanetlemenin ötesindeki söylemlerin asla ve asla altında imzalarının olmayacağını söylediler. Yayıncılık tarafından ve üst kurul tarafından baktığımız zaman bu bizim için sevindirici bir olay. Bunun da moderatörlüğünü yapan Esra Hanım'la ilgili de bir açıklama yapıldı. Esra Hanım'ın kendisi tarafından da bir açıklama yapıldı. Kendisinin o an müdahale edebileceği ama etmeme gafletinde bulunduğu gibi, özür mahiyetinde bir açıklama yapıldı. Bunlar yayıncılık anlamında güzel gelişmeler. Bizi sevindiren ve elimizi rahatlatan gelişmeler" dedi.

"ÇOK BÜYÜTÜLECEK BİR KONU DEĞİL"

Ülke TV ile ilgili raporların üst kurula geleceğini söyleyen Şahin,"Ancak verilecek bir müeyyide varsa, bu müeyyidenin bir darbe sevicilerini, darbeyi övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil." açıklamasında bulundu.