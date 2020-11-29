Roy Jones Jr. kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Roy Jones geçtiğimiz gün efsane boksör Mike Tyson ile karşıllaştı ve maç berabere bitti. Maçın ardından Roy Jones'in hayatı ve kazandığı maçlar merak edildi. Peki Roy Jones Jr. kimdir, nerelidir, kaç yaşında, kaç galibiyeti var? Hangi siklette oynuyor? Hayatı ve biyografisi sizlerle...

Mike Tyson'dan sonra efsane boksör Roy Jones Jr. 'ın da hayatı merak konusu oldu. Peki Roy Jones Jr. kimdir, nereli, kaç yaşında, çifte vatandaşlığa mı sahip? Hayatı ve hakkındaki tüm bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

ROY JONES JR. KİMDİR?

Roy Levesta Jones Jr. (d. 16 Ocak 1969) Amerikalı eski bir profesyonel boksör, boks yorumcusu, boks antrenörü, rapçi ve çifte Amerikan ve Rus vatandaşlığına sahip aktör. 1989'dan 2018'e boks mücadelelerine çıktı ve orta sıklet, süper orta sıklet, hafif ağır sıklet ve ağır sıklet unvanları dahil olmak üzere dört ağırlık sınıfında birden fazla dünya şampiyonasında yer aldı ve tarihte profesyonel kariyerine hafif orta sıklette başlayan ve ağır sıklet unvanını kazanan tek boksördür. Bir amatör olarak 1988 Yaz Olimpiyatları'nda ABD'yi temsil etti ve boks tarihindeki en tartışmalı kararlardan birinin ardından hafif orta sıklette gümüş madalya kazandı.

Roy Jones Jr. gerçek adı ne : Roy Levesta Jones Jr.

Roy Jones Jr. doğum tarihi : 16 Ocak 1969

Roy Jones Jr. kaç yaşında : 51 yaşında

Roy Jones Jr. mesleği : Boksör, boks yorumcusu, boks antrenörü, rapçi, oyuncu, aktör

Roy Jones Jr. nereli : Pensacola, Florida, ABD

Roy Jones Jr. boyu kaç : 1,8 metre

Roy Jones Jr. kilosu kaç : 88 kg

Roy Jones Jr. burcu ne : Oğlak

Jones, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak kabul edilir. 2003'te WBA ağır sıklet unvanını kazandığında spor tarihinde iz bıraktı ve 106 yıl içinde ağır sıklet unvanını kazanan ilk eski orta sıklet şampiyonu oldu. 1999'da WBA, WBC ve IBF unvanlarını birleştirerek tartışmasız hafif ağır siklet şampiyonu oldu. Jones, en iyi döneminde olağanüstü el hızı, atletizm, hareket ve reflekslere sahip olmasıyla biliniyordu.

Şubat 2018 itibarıyla Jones, boks tarihindeki birleşik hafif ağır sıklet unvan müsabakalarında en çok galibiyet rekorunu elinde tutuyor. Ring dergisi, 1994'te Jones'u Yılın Dövüşçüsü seçti ve Dünya Boks Onur Listesi onu 2003'te Yılın Dövüşçüsü seçti. Aynı zamanda En İyi Boksör ESPY Ödülü'nü (1996, 2000 ve 2003) üç kez kazanmıştır. Amerika Boks Yazarları Derneği onu 1990'ların On Yılın Dövüşçüsü ilan etti.

Roy Jones Jr., boks geleneğine sahip bir ailede doğdu. Vietnam savaşı gazisi babası Roy Jones Sr., başka bir askeri kurtardıktan sonra kahramanlığından dolayı Bronz Yıldız Madalyası ile ödüllendirildi, aynı zamanda orta sıklet bir boksördü. Roy Jones Sr., 10 Haziran 1977'de Marvin Hagler ile Sugar Ray Leonard ile Vinnie DeBarros dövüşünün alt kartında (Hagler'in 36. profesyonel dövüşüydü) dövüştü. Hagler, üçüncü turda Jones Sr.'ı eledi.

ROY JONES JR. ÖZEL HAYATI

Jones, Pensacola, Florida'da doğdu. Annesi Carol, sıcakkanlı ve uyumluydu, oysa babası Roy Sr., oğluna göre bir Deniz Tatbikatı Eğitmenine çok benziyordu. Madalyalı bir Vietnam gazisi, eski kulüp dövüşçüsü ve domuz yetiştiriciliğine başlamış emekli uçak mühendisi olan babası Roy Sr., erken yaşlarda oğluna karşı sert davranmış, onunla dalga geçiyor, onunla "tartışıyor", ona kızıyor, ona bağırıyor ve her seferinde genellikle 20 dakika boyunca ona kötü sözler söylüyordu. Roy Jr., babasının kendisine yönelik sözlü ve fiziksel şiddetinden sürekli korku içinde yaşıyordu.

Jones çocukluğunu Sports Illustrated'da şöyle anlattı: "Bir süre sonra artık incinmeyi ya da ölmeyi umursamadım. Bütün gün acı çekiyordum, her gün babamdan çok korkuyordum. Kamyonetine çekip yanlış yaptığım bir şeyi aramaya başlardı. Kaçış yoktu, bahane yoktu, hiçbir şeyden çıkış yoktu. ... 'Yaralanmak ya da ölmek' yaşadığım hayattan daha iyi olabilirdi. ... Zaten kendimi öldürmeyi düşünürdüm."

Babası Roy Sr., mevcut tüm zamanını ve mali kaynaklarını adadığı kendi boks spor salonunu işletiyordu. Çok sayıda gence yön verdi ve birçoğunu beladan uzaklaştırdı. Roy Sr., programı genişletmek ve daha fazla çocuğa yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptı. Ama kendi oğluna karşı acımasızdı, Roy Jr.'ı yorgunluğun eşiğine getirdi, diğer tüm boksörlerin önünde ona bağırdı ve ona saldırdı."

Jones, Sports Illustrated yazısında şunları söyledi: "Tüm hayatımı babamın kafesinde geçirdim. Onu terk edene kadar asla yüzde yüz olduğum kişi olamadım. Ama onun yüzünden , beni hiçbir şey rahatsız etmiyor. Zaten sahip olduğumdan daha güçlü ve daha sert bir şeyle asla yüzleşmeyeceğim."

19 Ağustos 2015'te Roy Jones Jr., çifte Rus-Amerikan vatandaşlığı talebinde bulunmak için Vladimir Putin ile Kırım'ın Sivastopol şehrinde bir araya geldi. Jones, Rusya'yı iş faaliyetleri için sık sık ziyaret ettiğini belirtti. Jones'a 12 Eylül'de Rus vatandaşlığı verildi. Bu yüzden Ukrayna'ya girmesi yasaklandı.

ROY JONES ROL ALDIĞI YAPIMLAR

The Devil's Advocate (1997) - Kendisi

The Sentinel (1998) - Sweet Roy Williams (Episode: "Sweet Science")

The Wayans Brothers (1999) - Kendisi (Episode: "Rope-a-Dope")

The Matrix Reloaded (2003) - Yüzbaşı Ballard

Enter the Matrix (2003) - Yüzbaşı Ballard

Cordially Invited (2007) - Lenny Banks

Universal Soldier: A New Dimension (2012) - Mess Hall Unisol

Grudge Match (2013) - Kendisi

Southpaw (2015) - Kendisi

Creed II (2018) - Kendisi