"Rotahane Projesi" ile Edirne'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Rotahane Projesi" ile Edirne'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane Projesi kapsamında Edirne'ye gelen sanatçı, gurme ve turizmcilerden oluşan heyet, kente Osmanlı'dan miras tescilli lezzetleri tattı.

Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane Projesi kapsamında Edirne'ye gelen sanatçı, gurme ve turizmcilerden oluşan heyet, kente Osmanlı'dan miras tescilli lezzetleri tattı.

"Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" sloganıyla kentlerin tanıtımı amacıyla gerçekleşen gezi programının Edirne ayağında, heyet, Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapmış kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini gördü.

Programın son gününde kente Osmanlı'dan miras kalan tatlıların yapıldığı bir imalathaneyi gezen heyet, şekerlemeci Arif Meriç'ten tatlıların yapılışını ve tarihi geçmişini dinledi. Kentin meşhur lezzetleri, sanatçı ve gurmelerden tam not aldı.

Oyuncu Açelya Akkoyun, AA muhabirine, Edirne'nin önemli bir turizm şehri olduğunu ve kenti çok beğendiğini söyledi.

Edirnelilerin kendilerini misafirperverlikle karşıladığını belirten Akkoyun, "Edirne'de tarihe, kültüre ve insana dair her şeyi buldum. Rotahane'ye bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Kentin lezzetleri çok güzel. Tava ciğeri, tatlıları çok lezzetli. Edirne gezilip görülmesi bir yer." şeklinde konuştu.

Tiyatrocu Özgür Özgülün ise keyifli ve lezzetli bir gezi programı geçirdiklerini belirterek, "Gastronomisi beni çok etkiledi. Ciğeri, köftesi, badem ezmesi, kavala kurabiyesi hepsi çok güzel. İnanılmaz bir şehir." dedi.

'Rotahane Projesi' ile Edirne'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldı
'Rotahane Projesi' ile Edirne'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldı
'Rotahane Projesi' ile Edirne'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldı
'Rotahane Projesi' ile Edirne'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldı
'Rotahane Projesi' ile Edirne'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı'nı tamamladığımızda Avrupa Bisiklet Ağı ile ülkemizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı'nı tamamladığımızda Avrupa Bisiklet Ağı ile ülkemizi...
Kovid-19'la mücadelede İstanbul'da uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon dozu aştı
Kovid-19'la mücadelede İstanbul'da uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon dozu aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Özdemir Fahriye Evcen
Spor Gervinho Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Rotahane Projesi" ile Edirne'ye gelen heyet Osmanlı'dan miras tatlılara hayran kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 16:10:09. #1.16#

title