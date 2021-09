Roman kadınları SODAM'da meslek öğrenecek

CANİK, SAMSUN (İHA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca finanse edilen ve Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hizmete sunulan Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) Roman kadınlar meslek öğrenecek.

SODAM Projesi, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimleri desteklemeye yönelik bir hizmet proje olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında, bölge halkının talepleri doğrultusunda açılan kurslarda, kursiyerlere hiçbir maliyet çıkarılmamakla birlikte eğitimlerde kullanılan malzemelerin tamamı proje bütçesinden karşılanıyor.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta mülkiyeti Canik Belediyesine ait Bala Hatun Hanım Konağı binasında açılışı gerçekleştirilen Samsun Valiliği Sosyal Dayanışma Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursu (18 kursiyer), okuma yazma kursu (6 kursiyer), el sanatları kursu (12 kursiyer), giyim teknolojisi kursu (19 kursiyer), ev ve kurum temizliği kursu (MEK-18 kursiyer) ve kursiyerlerin 3-6 yaş çocuklarına hizmet verecek oyun odasıyla bugün itibarıyla faaliyetlerine başladı.

Vali Dağlı: "Kadınlarımız meslek sahibi olacak"

Roman vatandaşların sorunlarını çözmek için faaliyetlerde bulunulması ve istihdam alanlarının genişletilmesi suretiyle varsa dezavantajlı konumları düzeltilerek sosyal yaşama en üst düzeyde katılımlarının sağlanmasına katkı sunacak olması nedeniyle projeyi çok önemsediğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Kadınlarımızın eğitimi, biraz daha sosyal hayata katılması, meslek hayatında kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla buraya geldik. Biz projemizi sunarak, belli bir kaynak sağladık. Canik Belediyesi, binayı bize tahsis etti, İl Müftülüğümüz öğretici anlamında destek oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü de destek sağladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü burada katkı sağladı. Güzel kurslarımız olacak. Hep mesleksizlikten yakınıyoruz. Çalışmak isteyen pek çok hanım kardeşimiz var. Belli yetenekleri asgari de olsa biz de sağlayamadığımız için maalesef belli bir işte çalışmaları çok da mümkün olmuyor. Burası bir başlangıç oldu. İnşallah bundan sonra İlkadım ilçesinin belli bölgelerinde ve Canik Bölgesi'nde birkaç yerde daha yapacağız. Kadınlarımızın inşallah meslek sahibi olmaları ve iş garantili meslek sahibi olmaları için iyi bir çalışmadır. Tekstil konusunda çok ihtiyaç var. Asgari de olsa dikiş konusunda bir eğitim ve çalışma olmadığı zaman o işte çalışmak mümkün değil. Burada hanım kardeşlerimize becerileri edindirdikten sonra yine iş dünyası ile onları buluşturmak suretiyle onları iş ortamına sev edeceğiz. Projede katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Ana konu işsizlik değil mesleksizliktir"

İşsizlikte ana konunun mesleksizlikten kaynaklandığına değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, "Eğitim taviz vermeyeceğimiz ana konulardan bir tanesi. Belediye olarak göreve geldiğimiz andan itibaren asli hizmetlerin yanı sıra eğitimden hiç kopmadık. Canik'te bu şekilde 3 tane binayı vatandaşlarımızın hizmetine kavuşturduk. Görev süremizin sonuna kadar merkezdeki 14 mahallemizin her birinde bu tür sosyal ve eğitim amaçlı binalarımızı tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımıza sorduğumuzda en sık karşılaştığımız cevap, 'işsizlik' olarak geliyor bize. Oysa ana konu 'mesleksizlik'tir. Vatandaşlara, 'Ne iş yaparsın' diye sorduğumuzda 'Her işi yaparım' diyorlar. Her işi yaparım dönemi artık bitti. Bir meslek sahibi olmak durumundayız. Meslek sahibi olanların açıkta kalmadığını biliyorum. Bugün bile farklı firmalardan vasıflı ve bilgi sahibi kardeşlerimizi bize yollayın deniyor. Biz de bu tür vatandaşları bulmakta zorlanıyoruz. Dezavantajlı gruplara ve kadınlarımıza desteğimiz devam edecek. Bugüne kadar 120 vatandaşımızı kursların akabinde işlere yerleştirdik. Bundan sonraki çalışmalarımıza da devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Dağlı ve beraberindekiler açılışın ardından SODAM'ı gezerek, eğitimler hakkında bilgi aldı. - SAMSUN