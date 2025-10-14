Rojin Kabaiş öldürüldü mü, öldü mü? Rojin Kabaiş ne zaman, nerde öldü, Rojin Kabaiş olayı nedir?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan Kabaiş'in kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunmasıyla başlatılan incelemede, Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) hazırladığı son rapor önemli tartışmalara neden oldu. Raporun açıklanmasıyla birlikte "Rojin Kabaiş intihar mı etti, yoksa öldürüldü mü?" sorusu yeniden gündemin merkezine yerleşti. Olayın kesin nedeni ise hâlâ netlik kazanmadı.

ROJİN KABAİŞ OLAYINDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

2024 yılının Eylül ayında Van'da kaybolan ve 15 Ekim 2024'te cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü, Türkiye'de kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri tartışmalarının merkezinde yer aldı. Olayın başından itibaren soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmediği, yetkililerin intihar olasılığı üzerinde yoğunlaştığı iddiaları, Kabaiş ailesi ile kadın hakları savunucuları tarafından defalarca dile getirildi.

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli gelişmelerden biri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan ve dosyaya yaklaşık bir yıl sonra dahil edilen ayrıntılı rapor oldu.

ROJİN KABAİŞ'İN KAYBOLUŞU VE BULUNMASI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Günler süren arama çalışmaları sonucunda, Kabaiş'in cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü'nün Mollakasım Köyü sahilinde bulundu. Bu gelişme, hem ailesi hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU VE TARTIŞMALAR

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora göre, Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni "suda boğulma" olarak tespit edildi. Ancak raporda, bu boğulmanın bir intihar, kaza ya da dış etken sonucu meydana gelip gelmediği yönünde kesin bir tıbbi sonuca ulaşılamadığı ifade edildi. Başka bir deyişle, olayın nasıl gerçekleştiği hâlâ belirsizliğini koruyor.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, elde edilen bulgular doğrultusunda Kabaiş'in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiği, ancak olayın oluş şekli hakkında kesin bir kanaate varılamadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024'te Van Gölü Mollakasım mevkisinde cansız bedeni bulunan Kabaiş'e ilişkin adli incelemelerin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma sonuçlanmış olsa da, olayın ardındaki gerçek hâlâ aydınlatılamadı. Ailesi ve kadın örgütleri, ölümün bir kaza ya da intihar değil, şüpheli bir kadın ölümü olduğunu savunuyor. Türkiye kamuoyu ise Rojin Kabaiş'in ölümünde adaletin sağlanmasını ve tüm şüphelerin giderilmesini bekliyor.