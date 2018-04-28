Robtü 2018'İn Şampiyon Robotları Belli Oldu…

Türkiye'nin dört bir yanından üniversiteler, meslek liseleri ve bağımsız katılımcılardan oluşan 200'e yakın takımın başvurduğu roBTÜ 2018'de ön elemelerden geçen yaklaşık 100 takım, 2 gün boyunca BTÜ Yıldırım Yerleşkesi spor salonunda mini sumo, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen ve kodlama kategorilerinde robotlarını yarıştırdı.

Bursa Vali Yardımcısı Kemal Polat ile Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın'ın da katıldıkları final müsabakaları öncesinde açılış konuşmasını yapan Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Gökhan Gelen, "2016 yılı YÖK tarafından Robotlar ve Akıllı Sistemler Alanında Uzmanlaşan üniversite olarak seçilen üniversitemizde bu yıl ikincisini düzenlediğimiz roBTÜ robot yarışları ile hedefimiz ülkemizdeki lise ve üniversite öğrencilerine bilgiyi uygulayabilen ve teknoloji bilincine sahip bireyler olarak kendilerini gösterebilecekleri bir platform sunmak. Bu süreçte bizi destekleyen üniversitemiz ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Dünyada robotik teknolojiler alanında önemli gelişmeler kaydedildiğine değinen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de, "Geçtiğimiz yüzyılda endüstri devrimini yakalayamadık. Fakat şuan içinde bulunduğumuz ve ciddi dönüşümlerin yaşandığı bu çağda teknolojiyi geriden takip etmek gibi bir lüksümüz yok. Endüstriyel ürünlerin fiyatını arttırmamız insan kaynağı kalitesini arttırmakla mümkün. Dolayısıyla eğitime yapılan yatırım ülkeler için en önemli yatırımdır. Burada gerçekleştirilen bu organizasyonda yapılan da gençlerimiz arasındaki potansiyel cevherlerin ortaya çıkarılması operasyonudur" diye konuştu.

Geleceği bilgiyi üretenlerin yöneteceğini belirten Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ise, "Sanayi ve teknoloji anlamında kaybettiğimiz koca bir geçmiş var fakat gençlerimiz bu açığı hızla kapatacaklardır. Bu ve bunun gibi organizasyonlar bunun en açık göstergesidir" dedi.

Bilgiye ulaşmanın yanında bilgiyi kullanabilmenin önemini vurgulayan Bursa Vali Yardımcısı Kemal Polat da, "Bilim ve teknoloji üreten ülkelerin hegemonyasından kurtulabilmek için standartların üzerine çıkmalıyız. Bunun yolu da teknolojiyi yakından takip eden ve bilgi üretme kabiliyetine sahip gençler yetiştirilmesinden geçiyor" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen final müsabakaları sonrasında dereceye giren takımlar ödüllendirildi.