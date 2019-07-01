Robotların 2030 Yılına Kadar 20 Milyon Kişiyi İşsiz Bırakması Bekleniyor

Oxford Economics isimli analiz firmasının tahminlerine göre dünyadaki 20 milyonluk üretim istihdamı, 2030 yılına kadar robotlar tarafından alınacak.

Üretim sektöründe çalışan ve işlerine robotlar tarafından son verilen insanlar hizmet sektöründe benzer işler alma ihtimali bulunsa da bu sektörün de otomasyon tarafından sıkıştırıldığı belirtildi. Firma, otomasyonun istihdamda düşüşe sebep olsa da ekonomik büyümeyi desteklediğini ekledi. Firma, gelir eşitsizliğinin ciddi anlamda artmaması için harekete geçilmesi konusunda da uyarıda bulundu.

Her yeni endüstriyel robotun 1,6 üretim işini kapattığını belirten analiz firması, daha az beceri gerektiren alanların istihdam konusunda çok daha zor zamanlar çekeceğini belirtti. Ortalamada, daha az beceri gerektiren bölgelere eklenen her robot, daha yüksek beceri gerektiren işlerde iki kata kadar iş kaybı yaşatabileceği için halihazırda artışta olan ekonomik eşitsizlik ve politik kutuplaşmayı da etkileyebilir.

Robotların üretim sektöründeki kişilerin işlerini elinden alması bir yandan işsizliği ortaya çıkartırken diğer bir yandan ekonomiyi büyütmesi sebebiyle yeni iş imkanları oluşturacak.

Çalışanlar kadar devletlerin de sıkıntı içerisine gireceği bu dönemde devletler, toplumda kutuplaşma yaşanmayacağı bir düzen getirmek durumunda görünüyor. Çalışanlar tarafından bakacak olursak rapora göre yaratıcılığın ve toplumsal zekanın gerektiği alanlarda yapay zekanın yer alması için uzun bir sürenin olduğu belirtiliyor.