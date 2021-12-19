"RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor" turnuvası sona erdi - Haberler
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"RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor" turnuvası sona erdi

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İçerik Geliştirme ekibi ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle dün başlayan "Dünya Robot Olimpiyatı: RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor" İzmir Özel Turnuvası tamamlandı.

İZMİR (AA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İçerik Geliştirme ekibi ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle dün başlayan "Dünya Robot Olimpiyatı: RoboKodlar İklim Krizi İçin Buluşuyor" İzmir Özel Turnuvası tamamlandı.

İzmir'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını arttırmak, fosil yakıtlardan sera gazı salınmasını önlemek veya sera gazı emilimini arttırmak için robotik araçlar kullanarak yenilikçi çözümler oluşturmalarını sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

Çocukların yaş gruplarına uygun olarak 4 farklı klasmanda başvuruya açılan turnuva için başvurular elektronik ortamda alındı. Başvuru yapan tüm takım koçlarına Bilim Kahramanları Derneği tarafından eğitim verildi. Toplam 148 takımın başvuru yaptığı turnuva için okul takımları yaptıkları çalışmalara dair video ve raporlarını jüri değerlendirmesi için sisteme yükledi.

Söz konusu başvurular, her klasmandan final etkinliğine seçilecek 10 takımın belirlenmesi için jüriler tarafından değerlendirildi.

Turnuvada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 36 takım 2 gün boyunca hazırlamış oldukları projeleri jürilere sundu. Değerlendirmeler sonucu her klasmandan birinci olan ilk üç takıma ödülleri takdim edildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan tüm takımlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yurtsever de bu özel etkinliğin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

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AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

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