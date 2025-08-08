Milyonlarca oyuncu, Roblox'un yeniden erişime açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Roblox yönetimi arasında görüşmeler sürerken, Roblox ne zaman açılacak sorusuna henüz kesin bir yanıt verilmedi. Erişim engelinin kaldırılması için mahkeme ve teknik süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak 2025? Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox ne zaman açılacak sorusunun cevabı için şu anda resmi bir tarih verilmiş değil. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox yönetimi ile iletişimde olduklarını ve sakıncalı içerikler kaldırıldığında erişim engelinin kalkabileceğini açıkladı.

Roblox şirketi ise Türkiye'de yeniden açılmak için yerel yetkililerle iş birliği yaptığını, içerik denetimlerini ve güvenlik önlemlerini güçlendireceklerini duyurdu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Roblox, 7 Ağustos 2024'te Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Kararın gerekçesi olarak platformda çocuk kullanıcılar için sakıncalı içeriklerin bulunması gösterildi.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Erişim engelinin kaldırılabilmesi için zararlı içeriklerin temizlenmesi, çocuk güvenliği standartlarının sağlanması ve BTK'ya resmi başvurunun yapılması gerekiyor.

Sürecin tamamlanmasının ardından Roblox ne zaman açılacak sorusunun yanıtı netleşecek. Ancak yetkililer, bu sürecin birkaç ay daha sürebileceğini belirtiyor.