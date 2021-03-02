Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

02.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:04
Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

RİZE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

RİZE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Rize Valiliği Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Rize Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk anıtına çelenk koydu. Günün anlamına yönelik konuşmaların yapıldığı törende Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin "Her karış toprağında milli birlik ve beraberliğimizin izlerini taşıyan ve aziz vatanımızın kıymetli bir parçası olan Rize'mizin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Başkan Metin, "2 Mart Rizeliler için bayram günüdür ve tarihe ışık tutması, geleceğimize yön vermesi açısından son derece önemlidir. Tarihini, geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Vatanımız için mücadele eden ecdadımıza bugün biz torunları olarak daha çok çalışıp vefa borcumuzu ödemeliyiz. Vatan ve bayrak sevgimiz, birlik ve beraberlik anlayışımız, kalkınma ve gelişme vizyonumuz bize yol gösterecektir. Hedefimiz; göreve geldiğimiz ilk andan itibaren şeffaf ve katılımcı olan yönetim anlayışımızı tarihimizle pekiştirerek kültür, sanat, turizm ve kentsel dönüşümüyle Rize'yi kalkındırmaktır" diye konuştu.ARTVİN'DEN GETİRİLEN BAYRAK TESLİM ALINDI

Törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kapsamında başlatılan proje ile Artvin'den yola çıkan ay yıldızlı bayrak teslim alındı. Şehit ve gazileri temsilen 81 ilden 81 bayrağın gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliği'ne ulaştırılmasını kapsayan 'Anadolu Gönül Yolu 81 il 81 Bayrak' adlı etkinlik için Artvin temsilcisi Seher Keser getirdiği bayrağı Rize temsilcisi İsmail Efe Büyüko'ya teslim etti. Törenin ardından Valilik protokol girişindeki resim sergisi gezildi.


Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Sedat Kapurtu Kim Kardashian Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:06:35. #1.14#
title