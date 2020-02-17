Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada gözaltı süresi uzatıldı

17.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:53

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 20 şüphelinin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.



Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldığı iddia edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 13 Şubat tarihinde 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Savcılık gözaltı sürelerinin uzatılmasını talep etti



İşlemler kapsamında soruşturmayı yürüten savcılık, dün sağlık kontrollerinden geçirilen ve gözaltı süreleri tamamlanan şüphelilerin farklı illerden getirilmiş olmaları, dijital malzemelerinin incelemesinin devam etmesi ile ifadelerinin tam alınmamış olması nedeniyle gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılması için nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurdu.



Hakimlik, yakalanan 20 şüphelinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.



Cezaevindeki koğuş arkadaşı tanık olarak dinlendi



Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına kaçtıkları tespit edilen şüpheliler E.E. ile E.B.'nin emniyet yapılanması içerisinde 'mahrem yönetici' pozisyonunda bulunduğu kaydedilirken, şüpheli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuş arkadaşının 'tanık' sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.



'Tanık, Sarıcaoğlu'nun FETÖ ile bağlantısının bulunduğunu söylediğini belirtti'



Tanığın ifadesinde, şüpheli Sarıcaoğlu'nun kendisine 'FETÖ ile irtibatının bulunduğunu' söylediği, ayrıca daha önce savcılığın tespit ettiği bir 'mahrem imamı' makamlarla paylaşması dolayısıyla kişinin ifadelerinin dikkate alındığı belirtildi.



Eşi ve ağabeyinin örgüt ile bağlantısı olduğu iddia edildi



Şüpheli Sarıcaoğlu'nun gözaltına alınan eşi ve doktor ağabeyinin örgütle bağlantısının olduğu iddia edilirken, ağabeyinin görevden ihraç edildiği, akabinde göreve dönüş yaptığı kaydedildi. Öte yandan ağabeyinin eşinin de hemşire olduğu ve geçmişte kamudan ihraç edildiği ifade edildi.



Örgüt evinde toplantı yaptıkları kaydedildi



Gözaltına alınan bir kısım şüpheli polislerin, örgüt evinde toplantı yaptıkları ve toplantının baz ve HTS kayıtlarınca ifade edildiği belirtilirken, şüphelilerin FETÖ emniyet yapılanmasında yer alan 'mahrem imam' pozisyonundaki şahıslarla irtibatının bulunduğu ve soruşturma kapsamında irtibatın araştırıldığı öğrenildi.



Karardan bir gün sonra şehit edilmesi dikkat çekici bulundu



Öte yandan şehit edilen Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında görev yaptığı Çengelköy ve Üsküdar bölgesinde darbecilere engel olmuş, örgüt mensupları da darbe girişiminden hemen sonra Verdi'yi 'işkencesi polis' diyerek hedef göstermeye çalışmışlardı. 2017 yılında Rize'ye emniyet müdürü olarak atanan Verdi'nin 11 Aralık 2018'de şehit edilmesini, 10 Aralık 2018'de ise 'Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında' karar çıkması ise dikkat çekici bulunuyor.



Olayın geçmişi



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Aralık 2018'de tayin talebinde bulunan ve olumsuz yanıt aldığını iddia ederek Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilmişti.



Şüpheli Sarıcaoğlu'nun el koyulan cep telefonu, sosyal medya ve elektronik posta hesaplarında yapılan incelemelerde, yer aldığı hücre yapılanması içerisindeki örgüt üyelerinin kimlik bilgileri tespit edilmiş, yapılanmada polis, araştırma görevlisi, öğretmen, doktor ve kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın çalışanı 27 kişinin bulunduğu belirlenmişti.



Savcılık, aralarında halen görevde bulunan 9 polis memuru, 4 öğretmen ve bir doktorun da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmış, İstanbul merkezli 7 ilde 20 kişi gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu, şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA